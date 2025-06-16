25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اكتشاف علمي يفتح باب الأمل لعلاج السمنة وأمراض القلب
Lebanon 24
16-06-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة قد تُحدث تحولًا في فهم السمنة والاضطرابات الأيضية، تمكن باحثون في
جامعة برشلونة
من تحديد جزيء يُثبط نشاط النسيج الدهني البني، وهو النسيج المعروف بقدرته على حرق الدهون وتوليد الحرارة، ما يساهم في الحفاظ على وزن صحي ومقاومة الأمراض.
Advertisement
الدراسة، المنشورة في مجلة Molecular Metabolism، كشفت لأول مرة عن الدور السلبي لبروتين يُعرف باسم ACBP، الذي يعمل كمثبط طبيعي لنشاط الدهون البنية، خاصةً في البيئات الدافئة أو مع تقدم العمر. هذا الاكتشاف يوضح كيف يمكن لهذا البروتين أن يساهم في تطور السمنة من خلال كبح أحد أهم آليات الجسم لحرق الطاقة.
ويقول
البروفيسور
فرانسيسك فيلارويا، المشرف على البحث: "لطالما اعتُقد أن انخفاض نشاط الدهون البنية يرتبط بضعف الاستجابة للمحفزات، لكننا اليوم نُثبت وجود آلية تثبيط نشطة تؤدي إلى تعطيل هذا النسيج المهم."
ويؤكد الباحثون أن النشاط المفرط لبروتين ACBP لا يقتصر فقط على حالات السمنة والشيخوخة، بل يلعب دورًا أيضًا في بعض أنواع السرطان، حيث يمكن أن يُستخدم علاجيًا لكبح الهزال المفرط الناتج عن فرط نشاط الدهون البنية.
من جهة أخرى، تربط الدراسة بين تغير المناخ وارتفاع معدلات السمنة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يُضعف من نشاط الدهون البنية. ويرى الباحثون أن الاحتباس الحراري قد يكون له أثر غير مباشر على الصحة العامة من خلال هذه الآلية الجزيئية.
ويأمل العلماء أن يُسهم هذا الاكتشاف في تطوير أدوية جديدة تعمل على استهداف هذا البروتين، وتنشيط الدهون البنية لدى مرضى السمنة، مما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض مزمنة تصيب الملايين حول العالم. (news medical)
مواضيع ذات صلة
هل تحمي الزبدة من السكري وأمراض القلب؟
Lebanon 24
هل تحمي الزبدة من السكري وأمراض القلب؟
16/06/2025 20:13:28
16/06/2025 20:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء قديم للسكري يفتح آفاقاً واعدة في علاج سرطان البروستاتا
Lebanon 24
دواء قديم للسكري يفتح آفاقاً واعدة في علاج سرطان البروستاتا
16/06/2025 20:13:28
16/06/2025 20:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أدوية إنقاص الوزن هي علاج فعال للسمنة أم تهديد لصحة العيون؟
Lebanon 24
هل أدوية إنقاص الوزن هي علاج فعال للسمنة أم تهديد لصحة العيون؟
16/06/2025 20:13:28
16/06/2025 20:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مهم على طريق "علاج الإيدز".. علاج جديد واعد
Lebanon 24
اكتشاف مهم على طريق "علاج الإيدز".. علاج جديد واعد
16/06/2025 20:13:28
16/06/2025 20:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مسألة وقت.. فيروس سينتقل إلى البشر
Lebanon 24
مسألة وقت.. فيروس سينتقل إلى البشر
08:22 | 2025-06-16
16/06/2025 08:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكتشف السبب الحقيقي للسرطان
Lebanon 24
دراسة تكتشف السبب الحقيقي للسرطان
07:36 | 2025-06-16
16/06/2025 07:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرع طريق لحرق الدهون... ما هو الـZone 2 Training؟
Lebanon 24
أسرع طريق لحرق الدهون... ما هو الـZone 2 Training؟
06:54 | 2025-06-16
16/06/2025 06:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة واحدة تحمي طفلك من سرطان الأمعاء مستقبلاً.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة واحدة تحمي طفلك من سرطان الأمعاء مستقبلاً.. ما هي؟
04:28 | 2025-06-16
16/06/2025 04:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
10 فوائد لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
10 فوائد لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر.. تعرفوا إليها
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:00 | 2025-06-16
16/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
22:42 | 2025-06-15
15/06/2025 10:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:22 | 2025-06-16
مسألة وقت.. فيروس سينتقل إلى البشر
07:36 | 2025-06-16
دراسة تكتشف السبب الحقيقي للسرطان
06:54 | 2025-06-16
أسرع طريق لحرق الدهون... ما هو الـZone 2 Training؟
04:28 | 2025-06-16
خطوة واحدة تحمي طفلك من سرطان الأمعاء مستقبلاً.. ما هي؟
02:00 | 2025-06-16
10 فوائد لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر.. تعرفوا إليها
00:00 | 2025-06-16
مع التقدم في السن.. لماذا يصعب تخفيض الوزن؟
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
16/06/2025 20:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
16/06/2025 20:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
16/06/2025 20:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24