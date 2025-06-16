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صحة

قد يهدد حياتك... احذر هذا الخطأ الشائع أثناء الاستحمام!

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:00
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حذر الطبيب المختص في الأوعية الدموية، الدكتور ماكس مداهالي، من مخاطر الاستحمام بالماء الساخن جدًّا، مشيرًا إلى خطر الإغماء الناتج عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وقال الطبيب إنه وعند التعرض لماء ساخن جدًّا، تتوسع الأوعية الدموية في الجلد لمحاولة تبريد الجسم، مما قد يسبب في بعض الحالات وفقدان الوعي. ويُعد الإغماء في الحمام خطيرًا بشكل خاص بسبب خطر السقوط على الأسطح الصلبة، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.

ونصح الدكتور مداهالي بتخفيض درجة حرارة الماء إذا شعرت بالدوخة، واقترح تركيب محدد لدرجة الحرارة لتجنب تعريض نفسك لخطر المياه الساخنة جدًّا.

وبالنسبة لمن يعانون من دوخة متكررة، مثل الأشخاص الذين لديهم حالات صحية معينة، أوصى الدكتور بتركيب مقابض دعم، أو أرضية مقاومة للانزلاق، أو حتى كرسي في الحمام لتوفير الدعم السريع. كما يمكن ارتداء أجهزة تنبيه طبية تساعد في طلب المساعدة في حال السقوط أو الإصابة

 مخاطر أخرى

إلى جانب خطر الإغماء، يحمل الاستحمام بالماء الساخن مخاطر صحية أخرى. ففي مقطع فيديو على تيك توك شاهده أكثر من 14 مليون شخص، أوضح الدكتور مداهالي أن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية والرطوبة من الجلد والشعر، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتلف الشعر. يحدث ذلك لأن الماء الساخن يزيل الزيوت الواقية، مما يجعل الجلد والشعر أكثر عرضة للتلف.

كما حذر من أن الاستحمام بالماء الساخن قد يضعف جهاز المناعة عبر إزالة البكتيريا المفيدة الموجودة على سطح الجلد، والتي تلعب دورًا في الدفاع الطبيعي للجسم ضد العدوى.
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