قد يهدد حياتك... احذر هذا الخطأ الشائع أثناء الاستحمام!

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وقال الطبيب إنه وعند التعرض لماء ساخن جدًّا، تتوسع الأوعية الدموية في الجلد لمحاولة تبريد الجسم، مما قد يسبب في بعض الحالات وفقدان الوعي. ويُعد الإغماء في الحمام خطيرًا بشكل خاص بسبب خطر السقوط على الأسطح الصلبة، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.ونصح الدكتور مداهالي بتخفيض درجة حرارة الماء إذا شعرت بالدوخة، واقترح تركيب محدد لدرجة الحرارة لتجنب تعريض نفسك لخطر المياه الساخنة جدًّا.وبالنسبة لمن يعانون من دوخة متكررة، مثل الأشخاص الذين لديهم حالات صحية معينة، أوصى الدكتور بتركيب مقابض دعم، أو أرضية مقاومة للانزلاق، أو حتى كرسي في الحمام لتوفير الدعم السريع. كما يمكن ارتداء أجهزة تنبيه طبية تساعد في طلب المساعدة في حال السقوط أو الإصابةمخاطر أخرىإلى جانب خطر الإغماء، يحمل الاستحمام بالماء الساخن مخاطر صحية أخرى. ففي مقطع فيديو على تيك توك أكثر من 14 مليون شخص، أوضح الدكتور مداهالي أن الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية والرطوبة من الجلد والشعر، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتلف الشعر. يحدث ذلك لأن الماء الساخن يزيل الزيوت الواقية، مما يجعل الجلد والشعر أكثر عرضة للتلف.كما حذر من أن الاستحمام بالماء الساخن قد يضعف جهاز المناعة عبر إزالة البكتيريا المفيدة الموجودة على سطح الجلد، والتي تلعب دورًا في الدفاع الطبيعي للجسم ضد العدوى.