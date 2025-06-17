Advertisement

صحة

أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1377465-638857568206836970.png
Doc-P-1377465-638857568206836970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع التعرّض المستمر وغير المحمي لأشعة الشمس فوق البنفسجية.
Advertisement
 
ويعتبر استخدام واقي الشمس من أكثر الطرق فعالية للوقاية من هذا المرض، إلا أن الكثيرين يرتكبون أخطاء شائعة تقلل من فعالية الحماية التي يوفرها. لذا، من المهم معرفة كيفية استخدام واقي الشمس بشكل صحيح وتجنب المفاهيم الخاطئة الشائعة لضمان حماية فعالة للبشرة من أضرار الشمس التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

وحذر الدكتور جوناثان كنتلي، طبيب الأمراض الجلدية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بمستشفى تشيلسي وويستمنستر بلندن، من أن استخدام واقي الشمس بطريقة خاطئة قد يجعله عديم الفائدة حتى لو كان الأعلى في الحماية.

وفيما يلي 12 خطأ شائعا يجب تجنبها لضمان حماية فعالة من أشعة الشمس:

- الاعتماد فقط على واقي الشمس للأطفال

احم الأطفال بتقليل تعرضهم المباشر للشمس وارتداء ملابس واقية وقبعات تغطي الوجه والأذنين والرقبة، بالإضافة إلى استخدام واقي شمس عالي الحماية.

- استخدام واقي الشمس بعد انتهاء صلاحيته

تختلف صلاحية الواقي بين 6 إلى 12 شهرا بعد الفتح، لذا تحقق من تاريخ الصلاحية واكتب تاريخ الفتح على العبوة.

- استخدام واقي الشمس بكميات غير مناسبة

يجب وضع 2 ملغ لكل سنتيمتر مربع من الجلد، لكن الدراسات تظهر أن المستخدمين يضعون ما بين 20-50% فقط من هذه الكمية، مما يقلل الحماية.

- الحروق ليست الخطر الوحيد

تخترق أشعة UVA الجلد بعمق وتتسبب بتلف الكولاجين والشيخوخة المبكرة، وهي موجودة طوال العام حتى في الأيام الغائمة.

لذا، يُنصح باستخدام واق شمسي يحمي من UVA وUVB.

- الظن أن البشرة الداكنة لا تحترق

البشرة الداكنة أقل عرضة لكن ليست محصنة، ويُنصح جميع الأشخاص بحماية بشرتهم بغض النظر عن لونها.
 
- التجفيف بالمنشفة يقلل من فاعلية الواقي

يمسح التجفيف طبقة الواقي، لذا يجب إعادة تطبيقه للحفاظ على الحماية.

- السعي للحصول على سمرة

تعني السمرة تلف الحمض النووي في الجلد، ما يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.

- اختيار الواقي باهظ الثمن لا يعني أفضل حماية

الفرق في السعر قد يكون للملمس أو العلامة التجارية، لكن الحماية تعتمد على المكونات.

- خرافة "السمرة الأساسية"

توفر السمرة الأساسية حماية ضعيفة جدا ولا تكفي للوقاية من الأضرار.

- الاعتماد على عامل الحماية في المكياج

لا يغطي عامل الحماية في المكياج الكمية اللازمة، فضع واقيا منفصلا قبل المكياج.

- البخاخات والزيوت قد لا توفر حماية كافية

قد تكون البخاخات والزيوت أقل وضوحا في التوزيع على الجلد، لكن الأفضل هو استخدام ما تحب لكي تلتزم بوضعه بانتظام.

- نسيان الأذنين ومناطق أخرى معرضة للشمس

تُنسى الأذنين والرقبة وظهر اليدين غالبا، لكنها مناطق معرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
أخطاء شائعة في استخدام مزيل العرق تقلل من فاعليته
lebanon 24
17/06/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء شائعة في غسل اليدين تنشر الجراثيم والفيروسات
lebanon 24
17/06/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تؤثر سلبًا على الصحة والجسم... 7 أخطاء شائعة أثناء الاستحمام تجنّبها!
lebanon 24
17/06/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انتبه لهذا المرض الشائع إذا كان طفلك يستخدم الشاشة كثيراً!
lebanon 24
17/06/2025 20:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2025-06-17
07:08 | 2025-06-17
02:12 | 2025-06-17
00:18 | 2025-06-17
23:00 | 2025-06-16
15:00 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24