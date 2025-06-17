Advertisement

صحة

فوائد الشاي للجسم

Lebanon 24
17-06-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1377729-638857913134638840.jpg
Doc-P-1377729-638857913134638840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعتبر الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ولا يقتصر شربه على التسلية أو الاسترخاء فقط، بل هو أيضًا مشروب غني بالفوائد الصحية التي تجعله جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي. سواء كان الشاي الأسود، الأخضر، أو حتى الأعشاب، فإن لكل نوع خصائصه المميزة.
Advertisement

أهم فوائد الشاي:

1. غني بمضادات الأكسدة

الشاي يحتوي على مركبات مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

2. يعزز صحة القلب

أظهرت دراسات أن شرب الشاي بانتظام قد يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، ما يحمي القلب والأوعية الدموية.

3. يساعد في تحسين الهضم

بعض أنواع الشاي مثل الشاي الأخضر والنعناع والزنجبيل تساهم في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم.

4. يحفّز التركيز والانتباه

بفضل احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين ومواد مثل “الثيانين”، فإن الشاي يعزز التركيز دون التوتر المصاحب أحيانًا للقهوة.

5. يساهم في خسارة الوزن

خاصة الشاي الأخضر، الذي يساعد في تحفيز الأيض وحرق الدهون، عندما يُشرب ضمن نظام غذائي متوازن.

6. يدعم جهاز المناعة

الشاي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والفيروسات، مما يعزز مناعة الجسم في مواجهة الأمراض.

7. يقلل التوتر ويمنح شعورًا بالراحة

كوب شاي دافئ يمكن أن يكون وسيلة فعالة للاسترخاء وتقليل التوتر، خصوصًا إذا كان شايًا عشبيًا مثل البابونج أو اللافندر.
مواضيع ذات صلة
فوائد العسل المذهلة للجسم والمناعة
lebanon 24
18/06/2025 05:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
10 فوائد لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر.. تعرفوا إليها
lebanon 24
18/06/2025 05:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
lebanon 24
18/06/2025 05:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
منها الانتفاخ.. مخاطر إعادة تسخين الشاي
lebanon 24
18/06/2025 05:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2025-06-17
07:08 | 2025-06-17
04:32 | 2025-06-17
02:12 | 2025-06-17
00:18 | 2025-06-17
23:00 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24