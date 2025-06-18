احذروا حبوب منع الحمل.. هذا ما قد تسببه لصحتكم!

كشف تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" عن دراسة طبية حديثة تربط بين الاستخدام طويل الأمد لحبوب منع الحمل التي تحتوي على مادة "ديسوجيستريل" وزيادة طفيفة في خطر الإصابة بورم سحائي داخل الجمجمة. هذا الورم الدماغي غير السرطاني قد يتسبب في أعراض عصبية ويتطلب في بعض الحالات التدخل الجراحي.
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الدراسة، التي أجراها باحثون من الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية، استندت إلى بيانات أكثر من 92 ألف امرأة بمتوسط عمر 59 عامًا. وقد قارنت بين النساء اللواتي خضعن لعمليات جراحية بسبب الإصابة بالورم وأخريات لم يُصبن به.