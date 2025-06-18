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صحة

تحذير صحي.. العمل الليلي قد يعرض النساء لخطر أكبر!

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:05
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أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة مانشستر البريطانية أن النساء العاملات في مناوبات ليلية قد يكن عرضة لمضاعفات صحية خطيرة.
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ووفقاً لما ذكرته مجلة ERJ Open Research، فقد قام الباحثون في الدراسة بتحليل بيانات 274 ألف عامل تم الحصول عليها من البنك الحيوي البريطاني، وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي يعملن في نوبات ليلية يكن أكثر عرضة للإصابة بالربو بدرجات متفاوتة من المتوسط إلى الشديد مقارنة بالنساء اللواتي يعملن خلال النهار فقط.

وخلال الدراسة قام الباحثون بتقسيم بيانات الأشخاص تبعا لجدول عملهم إلى ثلاث فئات، أشخاص يعملون في نوبات نهارية فقط، وأشخاص يعملون في نوبات ليلية، وأشخاص لديهم جدول عمل مختلط ما بين الليل والنهار، وكان من بين الأشخاص الذين تم دراسة حالاتهم نسبة 5.3% مصابين بالربو العادي، فيما عانى 1.9% من أمراض الربو المزمنة التي تحتاج للاستخدام المستمر للبخاخات العلاجية والمضادة للحساسية.

أظهرت نتائج التحليلات أن النساء اللواتي يعملن في نوبات ليلية أو مختلطة ما بين النهار والليل، يواجهن خطرا أعلى بنسبة تصل إلى 50% للإصابة بالربو المتوسط أو الشديد مقارنة بنظيراتهن العاملات في نوبات نهارية فقط، فيما لم تلاحظ عند الرجال نفس هذه العلاقة بين العمل الليلي وارتفاع خطر الإصابة بالربو.

وأشار الباحثون أن طبيعة دراستهم التي اعتمدت على الملاحظة وتحليل البيانات لا تسمح لهم بتحديد علاقة سببية مباشرة بين العمل الليلي والإصابة بالربو، ولكن من المحتمل أن نوبات العمل الليلي قد يكون لها تأثير على التوازن الهرموني في الجسم، مما قد يساهم في تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو، خاصة لدى النساء.
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