30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ابتكار علمي يحوّل البول إلى مادة لزراعة العظام والأسنان
Lebanon 24
18-06-2025
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
طوّر فريق من الباحثين الدوليين تقنية فريدة لتحويل بول الإنسان إلى مادة "هيدروكسي أباتيت" التي تُستخدم على نطاق واسع في زراعة العظام والأسنان، إضافة إلى تطبيقات صناعية أخرى.
ويعرف "هيدروكسي أباتيت" بأنه مركب غير عضوي من فوسفات الكالسيوم، ويعد المكوّن الأساسي للنسيج العظمي والأسنان في جسم الإنسان والحيوانات.
Advertisement
ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يُنظر فيه إلى البول كمشكلة بيئية، لكونه مصدرا غنيا بالمغذيات التي تثقل شبكات الصرف الصحي وتلوث المياه، خصوصا عند تراكمه بكميات كبيرة.
وطوّر الباحثون، بقيادة فريق من جامعة
كاليفورنيا
في
إيرفين
، نظاما بيولوجيا يعتمد على سلالة هندسية من الخميرة تُعرف باسم "الخميرة العظمية"، تعمل على محاكاة وظيفة خلايا بناء العظام في الجسم، وذلك بالتعاون مع باحثين من
اليابان
ومؤسسات أميركية أخرى.
وتقوم هذه الخميرة بتحليل اليوريا في البول، ما يرفع درجة الحموضة (pH) ويؤدي إلى ترسيب الكالسيوم والفوسفات داخل تجاويفها، ثم تحويلها إلى بلورات "هيدروكسي أباتيت" (Hydroxyapatite – HAp) تُطلقها لاحقا إلى خارج الخلية. ونجح الفريق في إنتاج غرام واحد من HAp لكل لتر واحد من البول.
وقال
البروفيسور
ديفيد كيسايلوس، الأستاذ في علوم وهندسة المواد بجامعة كاليفورنيا والمشارك في الدراسة، إن
النظام الجديد
"يحل مشكلتين في آن معا؛ فهو يقلل من تلوث الصرف الصحي، وينتج مادة عالية القيمة تُستخدم طبيا وصناعيا".
وأشار إلى أن التقنية لا تتطلب معدات معقدة أو طاقة عالية، إذ يمكن تنفيذها بتكلفة منخفضة في ظروف بسيطة. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للبلدان النامية والمناطق محدودة الموارد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)
Lebanon 24
كلية طب الأسنان في اللبنانية تتميّز في الاجتماع السنوي الإقليمي للكلية الدولية لاطباء الأسنان (ICD)
18/06/2025 19:27:19
18/06/2025 19:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة العظام.. إليكم أفضل 6 أطعمة
Lebanon 24
لصحة العظام.. إليكم أفضل 6 أطعمة
18/06/2025 19:27:19
18/06/2025 19:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار جديد.. "أشعة تقتل البكتيريا"!
Lebanon 24
ابتكار جديد.. "أشعة تقتل البكتيريا"!
18/06/2025 19:27:19
18/06/2025 19:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار تقنية غير جراحية لتشخيص مضاعفات داء السكري
Lebanon 24
ابتكار تقنية غير جراحية لتشخيص مضاعفات داء السكري
18/06/2025 19:27:19
18/06/2025 19:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لطرد السموم من الكبد والكلى.. 9 فواكه عليكم تناولها يوميًا
Lebanon 24
لطرد السموم من الكبد والكلى.. 9 فواكه عليكم تناولها يوميًا
07:58 | 2025-06-18
18/06/2025 07:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق
05:12 | 2025-06-18
18/06/2025 05:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة للقبلات والعناق... اكتشفها!
Lebanon 24
فوائد مذهلة للقبلات والعناق... اكتشفها!
04:21 | 2025-06-18
18/06/2025 04:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في 24 ساعة فقط.. طريقة طبيعية للتخلص من الأرق نهائيًا!
Lebanon 24
في 24 ساعة فقط.. طريقة طبيعية للتخلص من الأرق نهائيًا!
02:25 | 2025-06-18
18/06/2025 02:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير صحي.. العمل الليلي قد يعرض النساء لخطر أكبر!
Lebanon 24
تحذير صحي.. العمل الليلي قد يعرض النساء لخطر أكبر!
01:05 | 2025-06-18
18/06/2025 01:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
Lebanon 24
"أنا مرنة"... شيف شهيرة تثير الجدل بتصريحها بعد خلع الحجاب
13:09 | 2025-06-17
17/06/2025 01:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
Lebanon 24
وزير الاعلام يُوقف برنامجاً عبر "تلفزيون لبنان"
09:35 | 2025-06-18
18/06/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بالخرف وابتعاده عن الأضواء.. أول ظهور علني للممثل الشهير شاهدوا كيف أصبح (صورة)
03:34 | 2025-06-18
18/06/2025 03:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
01:51 | 2025-06-18
18/06/2025 01:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
Lebanon 24
معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها
14:25 | 2025-06-17
17/06/2025 02:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:58 | 2025-06-18
لطرد السموم من الكبد والكلى.. 9 فواكه عليكم تناولها يوميًا
05:12 | 2025-06-18
بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق
04:21 | 2025-06-18
فوائد مذهلة للقبلات والعناق... اكتشفها!
02:25 | 2025-06-18
في 24 ساعة فقط.. طريقة طبيعية للتخلص من الأرق نهائيًا!
01:05 | 2025-06-18
تحذير صحي.. العمل الليلي قد يعرض النساء لخطر أكبر!
00:30 | 2025-06-18
احذروا حبوب منع الحمل.. هذا ما قد تسببه لصحتكم!
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
18/06/2025 19:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
18/06/2025 19:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
18/06/2025 19:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24