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صحة

7 أسباب ستجعلك تتناول البازلاء الخضراء يومياً

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:00
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البازلاء من الخضروات اللذيذة والمغذية التي تدخل في العديد من الأطباق حول العالم. وعلى الرغم من حجمها الصغير، إلا أنها غنية بالفوائد الصحية التي تجعلها خيارًا ممتازًا ضمن نظام غذائي متوازن.
أهم فوائد البازلاء:
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1. غنية بالبروتين النباتي:
تعتبر البازلاء مصدرًا جيدًا للبروتين، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين ولمحبي الغذاء الصحي.
2. تعزز صحة الجهاز الهضمي:
تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم، ومنع الإمساك، وتنظيف القولون.
3. تدعم صحة القلب:
البازلاء تحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين C، بالإضافة إلى الألياف التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب.
4. تنظم مستويات السكر في الدم:
بفضل الألياف والبروتين، تساعد البازلاء في إبطاء امتصاص السكر، ما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، وخصوصًا لدى مرضى السكري.
5. تقوي المناعة:
تحتوي البازلاء على فيتامين C، الزنك، ومركبات مضادة للأكسدة، ما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.
6. مفيدة للعيون:
تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مضادان للأكسدة يساعدان في حماية العين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.
7. تدعم صحة العظام:
البازلاء غنية بفيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها. 
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