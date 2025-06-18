7 أسباب ستجعلك تتناول البازلاء الخضراء يومياً

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1. غنية بالبروتين النباتي:

2. تعزز صحة الجهاز الهضمي:

3. تدعم صحة القلب:

4. تنظم مستويات السكر في :

5. تقوي المناعة:

6. مفيدة للعيون:

7. تدعم صحة العظام:

البازلاء من الخضروات اللذيذة والمغذية التي تدخل في العديد من الأطباق حول العالم. وعلى الرغم من حجمها الصغير، إلا أنها غنية بالفوائد الصحية التي تجعلها خيارًا ممتازًا ضمن نظام غذائي متوازن.أهم فوائد البازلاء:تعتبر البازلاء مصدرًا جيدًا للبروتين، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين ولمحبي الغذاء الصحي.تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم، ومنع الإمساك، وتنظيف القولون.البازلاء تحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين C، بالإضافة إلى الألياف التي تساهم في خفض الضار وتعزيز صحة القلب.بفضل الألياف والبروتين، تساعد البازلاء في إبطاء امتصاص السكر، ما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، وخصوصًا لدى مرضى .تحتوي البازلاء على فيتامين C، الزنك، ومركبات مضادة للأكسدة، ما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مضادان للأكسدة يساعدان في حماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.البازلاء غنية بفيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.