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صحة
كيف تؤثر الأطعمة الحارة على فقدان الوزن؟
Lebanon 24
19-06-2025
|
00:30
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يقول عدد من الخبراء إن إدخال الأطعمة الحارة في
النظام الغذائي
يمكن أن يساهم في تقليل كمية الطعام المستهلكة وتعزيز عملية الأيض.
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وتوضح الدكتورة بيج كانينغهام، باحثة ما بعد الدكتوراه في
جامعة ولاية بنسلفانيا
، أن إضافة كمية مناسبة من الفلفل الحار إلى الوجبات - دون تغيير درجة حرارتها الفعلية - قد يؤدي إلى خفض كمية الطعام المتناولة. وجاءت تصريحاتها استنادا إلى دراسة حديثة نُشرت في مجلة
food
Quality and Preference، أظهرت أن الشعور بالحرارة الناتجة عن الفلفل يبطئ من معدل الأكل ويقلل الكمية.
ويعرف الكابسيسين، المركب النشط في الفلفل الحار، بقدرته على زيادة حرارة الجسم وتعزيز معدل الأيض. ووفقا لهالي
روبنسون
، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى بيدمونت
أتلانتا
، فإن هذا المركب قد يرفع معدل حرق السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 5%.
وتشير دراسات أخرى إلى أن الأطعمة الحارة قد تؤثر أيضا على مراكز الجوع في الدماغ، لا سيما في منطقة "تحت المهاد"، ما قد يساهم في تقليل الشهية، كما أوضحت أخصائية التغذية باتريشيا
بريدجيت
لين من عيادة
كليفلاند
.
كما أظهرت دراسات من
جامعة هارفارد
أن الأشخاص الذين يستهلكون الفلفل الحار بانتظام يقل لديهم خطر الوفاة من أمراض القلب، وأن أولئك الذين يتناولونه يوميا تقريبا تنخفض نسبة وفاتهم بنحو 14% مقارنة بمن يتناولونه مرة أسبوعيا فقط.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في استهلاك الأطعمة الحارة، خاصة إذا كانت مرفقة بأطعمة عالية الدهون والسعرات الحرارية. (روسيا اليوم)
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