لدى كبار السن.. نوع من القهوة يزيد من خطر الإصابة بالتنكس البقعي

توصلت دراسة علمية إلى نتائج صادمة تربط بين استهلاك القهوة سريعة الذوبان وزيادة خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، السبب لفقدان البصر بين كبار السن حول العالم.

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واعتمدت الدراسة على منهجية بحثية متطورة شملت تحليل البيانات الجينية لأكثر من نصف مليون مشارك من البنوك الحيوية والفنلندية، باستخدام تقنيات الارتباط الجيني والتوزيع العشوائي المندلي التي تتيح تحديد العلاقات السببية بدقة عالية.

وكشفت النتائج عن وجود ارتباط جيني واضح بين الاستهلاك المنتظم للقهوة الفورية وارتفاع خطر الإصابة بالشكل الجاف من التنكس البقعي، في حين لم تظهر قهوة الاسبريسو والقهوة منزوعة الكافيين أي ارتباط مماثل، ما يشير إلى أن الآثار السلبية للقهوة على التنكس البقعي المرتبط بالعمر تقتصر على النوع الفوري وفقا لهذه الدراسة.



وتبين أن كل زيادة بمقدار "انحراف معياري" في تناول هذا النوع من القهوة يقابله ارتفاع مقلق في خطر الإصابة يصل إلى 7.9 ضعف. (روسيا اليوم)