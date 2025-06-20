Advertisement

صحة

أدوية شائعة قد تضاعف احتمالات الإصابة بسرطان الجلد صيفاً

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1379183-638860035762121111.jpeg
Doc-P-1379183-638860035762121111.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يحذّر خبراء في الصحة من أن بعض الأدوية اليومية، التي يتناولها الملايين، قد تجعل البشرة أكثر عرضة للتلف عند التعرض للشمس، ما يضاعف احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.

وتوضح الصيدلانية، ثورون جوفيند، أن بعض الأدوية تسبب تفاعل الجلد بشكل غير طبيعي مع الأشعة فوق البنفسجية، في حالة تُعرف باسم "الحساسية الضوئية". وهذه التفاعلات تنقسم إلى نوعين:
Advertisement

السمية الضوئية: حيث يمتص الدواء الأشعة ويتحول إلى مركب كيميائي يتلف خلايا الجلد.

التحسس الضوئي المناعي: عندما تغيّر الأشعة تركيب الدواء، فيتعامل معه الجسم كتهديد، ما يؤدي إلى التهابات وطفح جلدي.

وفيما يلي 5 أدوية شائعة تعرض بشرتك للخطر في فصل الصيف:
إيبوبروفين: يُستخدم على نطاق واسع كمسكن، لكنه قد يسبب تفاعلات ضوئية خاصة عند تناوله بجرعات عالية أو مع التعرض للشمس، ما يؤدي لاحمرار أو التهابات في الجلد.

المضادات الحيوية: تعرف أدوية مثل "دوكسيسيكلين" و"سيبروفلوكساسين" بقدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، ما يزيد من احتمال الإصابة بالحروق الشمسية والطفح الجلدي. وينصح بتقليل التعرض للشمس أثناء تناولها.

مضادات الاكتئاب (خاصة سيرترالين): ينتمي إلى مجموعة SSRIs ويزيد من حساسية الجلد تجاه الشمس، ما يؤدي إلى حكة واحمرار أو حتى بثور، حتى مع تعرض خفيف.

الستاتينات: يأخذها ملايين الأشخاص لخفض الكوليسترول. ورغم أن التحسس الضوئي ليس شائعا جدا معها، إلا أنه قد يحدث لدى بعض المرضى.

العلاج الهرموني البديل (HRT): رغم أن الإستروجين يقوي الجلد، إلا أن دراسات متعددة — أبرزها تحليل شمل أكثر من 2.6 مليون امرأة — وجدت صلة بينه وبين ارتفاع خطر سرطان الجلد، خصوصا مع الاستخدام الطويل.
مواضيع ذات صلة
5 عادات شائعة قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان
lebanon 24
20/06/2025 10:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تغيّر لون الجلد علامة على الإصابة بالسكري؟
lebanon 24
20/06/2025 10:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة.. أدوية شائعة تحمي من هذا المرض
lebanon 24
20/06/2025 10:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء شائع يعزز قدرة الجسم على مكافحة السرطان
lebanon 24
20/06/2025 10:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-06-19
15:30 | 2025-06-19
13:05 | 2025-06-19
10:15 | 2025-06-19
08:43 | 2025-06-19
04:39 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24