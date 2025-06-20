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صحة
بشكل طبيعي.. 6 أطعمة تخفض ضغط الدم
Lebanon 24
20-06-2025
|
06:39
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يشتهر ارتفاع ضغط
الدم
باسم "القاتل الصامت" نظراً لعدم ظهور أعراض ملحوظة عند الإصابة به، مما يجعل من الصعب اكتشافه في مراحله المبكرة.
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ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المعالج إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.
قد يساعد تناول بعض الأطعمة بانتظام في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، وفق موقع The
economic times
News:
1. الموز
يساعد الموز، الغني بالبوتاسيوم، على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، ما يريح الأوعية الدموية ويقلل الضغط على جدران الشرايين. إنه وجبة خفيفة سهلة الحمل وصحية للقلب.
2. الشمندر
يحتوي الشمندر، أو البنجر، على النترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. يمكن أن يؤدي شرب عصير الشمندر إلى تأثيرات فورية في خفض ضغط الدم.
3. الشوفان
يحتوي الشوفان على نسبة عالية من
بيتا غلوكان
، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يدعم صحة القلب عن طريق خفض كل من
الكوليسترول
وضغط الدم.
4. السبانخ
هي خضروات ورقية غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنترات. تساعد هذه العناصر الغذائية على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، مما يجعل السبانخ حليفاً قوياً لصحة القلب والأوعية الدموية.
5. الثوم
يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب معروف بتحسين
الدورة
الدموية وخفض ضغط الدم. ارتبط الاستهلاك المنتظم - خاصة نيئاً أو مطبوخاً قليلاً - بفوائد كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.
6. الشوكولاتة الداكنة
تساعد الشوكولاتة الداكنة، الغنية بالفلافونويدات، على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. ينبغي اختيار الأنواع التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو، مع مراعاة تناول كميات صغيرة وصحية. (العربية)
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