ليست مجرد مكون في السلطة.. تعرّف إلى أسرار البندورة الصحية

تُعدّ البندورة، من أكثر الخضروات استهلاكًا حول العالم، وتتميّز بقيمتها الغذائية العالية ومذاقها اللذيذ. تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، وتُستخدم في عدد كبير من الأطباق والعصائر. لا تقتصر أهمية البندورة على الطعم فقط، بل تتعداه إلى فوائد صحية وجمالية عدّة، نذكر منها:
1. غنية بالفيتامينات والمعادن
البندورة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز المناعة، إلى جانب فيتامين A المفيد لصحة العين
، وفيتامين K الضروري لتجلط الدم
، والبوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم.
2. مضاد قوي للأكسدة
تُعدّ البندورة من أغنى المصادر الطبيعية بمادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يُعتقد أنه يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، كسرطان البروستاتا، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
3. دعم صحة القلب
يساعد الليكوبين والبوتاسيوم الموجودان في البندورة على تقليل مستويات الكوليسترول
الضار، وتحسين الدورة
الدموية، مما يساهم في تقوية صحة القلب.
4. تحسين صحة الجلد
يساهم تناول البندورة بانتظام في تحسين نضارة البشرة، كما يُستخدم عصيرها أحيانًا موضعيًا لتقليل حب الشباب والبقع الداكنة، بفضل خصائصها المضادة للالتهاب والأكسدة.
5. تعزيز صحة العين
تحتوي البندورة على مادة اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مهمّان في حماية شبكية العين من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس والتقدّم في العمر.
6. تحسين الهضم
تحتوي البندورة على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.