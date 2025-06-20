ليست مجرد مكون في السلطة.. تعرّف إلى أسرار البندورة الصحية

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تُعدّ البندورة، من أكثر الخضروات استهلاكًا حول العالم، وتتميّز بقيمتها الغذائية العالية ومذاقها اللذيذ. تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات، وتُستخدم في عدد كبير من الأطباق والعصائر. لا تقتصر أهمية البندورة على الطعم فقط، بل تتعداه إلى فوائد صحية وجمالية عدّة، نذكر منها:1. غنية بالفيتامينات والمعادنالبندورة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز المناعة، إلى جانب فيتامين A المفيد لصحة ، وفيتامين K الضروري لتجلط ، والبوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم.2. مضاد قوي للأكسدةتُعدّ البندورة من أغنى المصادر الطبيعية بمادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يُعتقد أنه يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، كسرطان البروستاتا، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.3. دعم صحة القلبيساعد الليكوبين والبوتاسيوم الموجودان في البندورة على تقليل مستويات الضار، وتحسين الدموية، مما يساهم في تقوية صحة القلب.4. تحسين صحة الجلديساهم تناول البندورة بانتظام في تحسين نضارة البشرة، كما يُستخدم عصيرها أحيانًا موضعيًا لتقليل حب الشباب والبقع الداكنة، بفضل خصائصها المضادة للالتهاب والأكسدة.5. تعزيز صحة العينتحتوي البندورة على مادة اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مهمّان في حماية شبكية العين من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس والتقدّم في العمر.6. تحسين الهضمتحتوي البندورة على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.