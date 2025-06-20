لماذا ينصح الخبراء بتناول الأفوكادو؟ إليك الأسباب

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• K (مفيد لصحة العظام وتجلط الدم)

• C (يعزز المناعة)

• E (مضاد للأكسدة ومفيد للبشرة)

• B5 وB6 (يساهمان في تحسين التمثيل الغذائي)

تُعدّ ثمرة الأفوكادو من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتتميّز بقوامها الكريمي وطعمها . وعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون، فإنها دهون صحية تقدم فوائد جمّة لصحة الإنسان.1. مصدر ممتاز للدهون الصحيةيحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك، الذي يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.2. غني بالفيتامينات والمعادنالأفوكادو يحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات:إضافة إلى البوتاسيوم، الذي يساعد في خفض ضغط .3. مفيد لصحة القلببفضل الدهون الصحية والبوتاسيوم، يساعد الأفوكادو في تقليل مستويات الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.4. يعزز الشعور بالشبعيُعد الأفوكادو خيارًا مثاليًا لمن يسعى للتحكم في الوزن، إذ أن الدهون والألياف فيه تُعزز الإحساس بالامتلاء لفترة أطول.5. يدعم صحةيحتوي الأفوكادو على مادّتي اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المهمة لصحة العين والوقاية من أمراض مثل التنكّس البقعي المرتبط بالتقدّم في السن.6. مفيد للبشرة والشعرالفيتامينات والدهون الصحية في الأفوكادو تُغذّي البشرة من الداخل، كما يُستخدم زيته موضعيًا لترطيب الشعر وتنعيمه.