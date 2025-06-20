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صحة

لماذا ينصح الخبراء بتناول الأفوكادو؟ إليك الأسباب

Lebanon 24
20-06-2025 | 15:00
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تُعدّ ثمرة الأفوكادو من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتتميّز بقوامها الكريمي وطعمها اللطيف. وعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون، فإنها دهون صحية تقدم فوائد جمّة لصحة الإنسان.
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1. مصدر ممتاز للدهون الصحية

يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة، وعلى رأسها حمض الأوليك، الذي يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

2. غني بالفيتامينات والمعادن

الأفوكادو يحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات:
• K (مفيد لصحة العظام وتجلط الدم)
• C (يعزز المناعة)
• E (مضاد للأكسدة ومفيد للبشرة)
• B5 وB6 (يساهمان في تحسين التمثيل الغذائي)
إضافة إلى البوتاسيوم، الذي يساعد في خفض ضغط الدم.

3. مفيد لصحة القلب
بفضل الدهون الصحية والبوتاسيوم، يساعد الأفوكادو في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.
4. يعزز الشعور بالشبع
يُعد الأفوكادو خيارًا مثاليًا لمن يسعى للتحكم في الوزن، إذ أن الدهون والألياف فيه تُعزز الإحساس بالامتلاء لفترة أطول.

5. يدعم صحة العين

يحتوي الأفوكادو على مادّتي اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المهمة لصحة العين والوقاية من أمراض مثل التنكّس البقعي المرتبط بالتقدّم في السن.

6. مفيد للبشرة والشعر
الفيتامينات والدهون الصحية في الأفوكادو تُغذّي البشرة من الداخل، كما يُستخدم زيته موضعيًا لترطيب الشعر وتنعيمه.
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