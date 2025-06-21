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صحة
7 عادات استخدام للهواتف الذكية.. تعزز قوة الدماغ
Lebanon 24
21-06-2025
|
01:20
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يمكن استغلال
الهاتف الذكي
لزيادة التركيز والتعلم وصحة الدماغ، فهناك سبع عادات بسيطة تجعل من استخدام الهاتف المحمول أمرا مميزا، حسب ما نشره موقع India Today وهي كالآتي:
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1. استراحة يومية
ينصح الخبراء بضرورة أخذ استراحة يومية بحيث لا يتم استخدام الهاتف لمدة ساعة كاملة، تساعد تلك العادة على إنعاش الدماغ وتعزيز التركيز عند معاودة استخدام الهاتف الذكي.
2. تجنب الإشعارات غير الضرورية
يوصي الخبراء بأهمية إيقاف التنبيهات من
مواقع التواصل الاجتماعي
وتطبيقات التسوق. يُساعد التوقيف الكلي أو الجزئي للتنبيهات والإشعارات على صفاء الذهن ويُقلل من التشتت المستمر.
3. استخدام التطبيقات
ينبغي وضع حدود يومية للتطبيقات المُسببة للإدمان مثل إنستغرام أو تيك توك. تُساعد عادة تحديد توقيتات محددة لتطبيقات ومنصات التواصل على تقليل إفراز الدوبامين وتحسين الانتباه.
4. وقت نوم بدون هاتف
يجب تجنب استخدام الهاتف قبل النوم، فهو يُعطل دورة النوم ويُؤثر على الميلاتونين. من المعروف أن تحسين جودة النوم يؤدي إلى الحصول على تركيز أكثر حدة.
5. النقر بالأصابع قبل المهام
يمكن اللجوء إلى النقر بالأصابع بإيقاع ثابت (مثل نقرتين في الثانية). يؤدي هذا التمرين الذهني البسيط إلى تحسين الانتباه ويُبدد حالات التشتت غير المرغوب فيها.
6. تعلم شيئًا جديدًا أسبوعيًا
يُصنف الخبراء توظيف الهاتف الذكي لأغراض التعلم كإحدى العادات الذكية. يمكن تحدي العقل بدروس اللغة والاختبارات أو البرامج التعليمية بما يجعله نشيطًا.
7. التخلص من السموم الرقمية
يمكن أن يحاول المرء فصل الإنترنت ليوم أو يومين. يمكن أن تساعد تلك العادة، إن أمكن اتباعها، في تخفيف التوتر واستعادة ضبط نظام الدوبامين، بما يُتيح القدرة على التخلص من إدمان الهاتف.
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