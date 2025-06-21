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صحة

كيف تميّز بين التسمم الغذائي والتهاب المعدة؟

Lebanon 24
21-06-2025 | 10:54
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إذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة وإسهال وقيء، فمن السهل إلقاء اللوم على التسمم الغذائي أو التهاب المعدة.
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فالتهاب المعدة والأمعاء، هو عدوى في الأمعاء يسببها فيروس أو بكتيريا أو ميكروب آخر، وغالبا ما يكون تناول الطعام الملوث هو المصدر.

يشير التسمم الغذائي إلى الإصابة بالمرض نتيجة تناول طعام ملوث بالمواد الكيميائية أو الميكروبات أو السموم.

تحدث الغالبية العظمى من حالات التسمم الغذائي نتيجة تلوث الطعام بالميكروبات وسمومها. وعند تناولها أو شربها، يكون الأمر أشبه بضربة صاروخية. يمكن للسموم تحديدا أن تسبب التهابا سريعا وتتلف بطانة الأمعاء.

لكلٍّ من التهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي أعراضٌ مثل الإسهال، والتقيؤ، والغثيان، وتقلصات البطن، والحمى، والصداع. ولكن قد تظهر هذه الأعراض بطرقٍ مختلفة.

يسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، مثل التهاب المعدة والأمعاء الناجم عن فيروس نوروفيروس ، أعراضا عادة بعد 24 إلى 48 ساعة من التعرض، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة يوم إلى يومين.

لكن التسمم الغذائي الناتج عن تناول السموم الميكروبية قد يحدث بسرعة كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن تسبب سموم بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أعراضا في غضون 30 دقيقة من تناول طعام ملوث، مثل اللحوم غير المطهوة جيدًا. ولحسن الحظ، عادةً ما تتحسن الأعراض في غضون 24 ساعة.

تُطبق الاحتياطات نفسها عند التعامل مع الطعام للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي. هذه الخطوات لا تقلل فقط من خطر الإصابة بالعدوى في المقام الأول، بل تقلل أيضا من خطر نقل العدوى للآخرين.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل تحضير الطعام. استخدم ألواح تقطيع وأدوات منفصلة للأطعمة النيئة والمطبوخة لتجنب التلوث المتبادل، واطبخ الطعام جيدا وخزّنه في درجات حرارة آمنة.

يمكن أن ينتقل التهاب المعدة والأمعاء عبر وسائل أخرى غير الطعام، مثلاً عن طريق براز اليدين إذا لم تغسل يديك بعد استخدام المرحاض أو بعد تغيير حفاضة الطفل. لذا، اغسل يديك جيداً بعد ذلك.

لمنع إصابة الآخرين بالمرض، تأكد من تطهير الأسطح الملوثة جيدا وسريعا بعد تقيؤ أي شخص أو إصابته بالإسهال.

يركز علاج كل من التهاب المعدة والأمعاء والتسمم الغذائي على منع الجفاف وتخفيف الأعراض.

لتجنب الجفاف، اشرب الكثير من السوائل. في الحالات المتوسطة أو الشديدة، يمكنك شراء محلول الإماهة الفموي التجاري من الصيدلية.

إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة، يجب عليك مراجعة طبيبك العام أو التوجه إلى قسم الطوارئ.
 
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