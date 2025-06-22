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صحة

إزالة الشعر بالسكر.. الطريقة الطبيعية التي تمنحك نعومة تدوم

Lebanon 24
22-06-2025 | 14:00
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لا تزال إزالة الشعر بالسكر – أو ما تُعرف شعبيًا بـ”الحلاوة” – من أكثر الطرق الطبيعية شيوعًا بين النساء في العالم العربي، لما تقدمه من نتائج فعّالة وطويلة الأمد مقارنة بالوسائل الأخرى. فإلى جانب التخلص من الشعر الزائد، توفّر هذه الطريقة فوائد جمالية وصحية للبشرة لا يمكن تجاهلها.
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*ما هي إزالة الشعر بالسكر؟
هي خليط طبيعي بسيط مصنوع من السكر والماء وعصير الليمون، يُستخدم بعد تسخينه لإزالة الشعر من الجذور بطريقة تشبه الشمع، لكن بلُطف أكثر على البشرة.**

أبرز فوائد إزالة الشعر بالسكر:

1. نتائج طويلة الأمد

لأن السكر يزيل الشعر من الجذور، تبقى البشرة ناعمة لمدة قد تصل إلى 3–4 أسابيع قبل أن يبدأ الشعر بالنمو من جديد.

2. تقشير طبيعي للبشرة

تعمل السُكّرية كمقشّر طبيعي أثناء الاستخدام، حيث تزيل معها خلايا الجلد الميتة، ما يمنح البشرة نعومة ولمعانًا.

3. مكوّنات طبيعية وآمنة

بخلاف الشمع أو كريمات إزالة الشعر التي قد تحتوي على مواد كيميائية، فإن السُكّرية مصنوعة من مكونات طبيعية بالكامل، ما يجعلها آمنة حتى للبشرة الحساسة.

4. تخفيف نمو الشعر مع الوقت

الاستخدام المنتظم يمكن أن يُضعف بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى نمو أبطأ وأقل كثافة بمرور الوقت.

5. أقل ألمًا من الوسائل الأخرى

نظرًا لالتصاق السكر بالشعر فقط وليس بالبشرة كما في الشمع، تكون العملية أقل إيلامًا، خاصة عند التعود عليها.

6. لا تسبّب تهيجًا أو حروقًا

طالما تم استخدامها بشكل صحيح وبدرجة حرارة مناسبة، فإنها نادرًا ما تسبب حروقًا أو تهيّجًا كما قد يفعل الشمع الساخن.
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