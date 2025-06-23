Advertisement

صحة

احذروا.. لا تشربوا عصير البرتقال والكحول خلال موجات الحرّ

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1381107-638862853862848982.png
Doc-P-1381107-638862853862848982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيراً مفاجئاً دعت فيه المواطنين إلى تجنّب تناول عصائر الفاكهة والمشروبات المحلّاة خلال موجة الحر المرتقبة.
Advertisement

ويُتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام المقبلة، وفي ظل هذا الطقس الحار، قد يبدو تناول كوب بارد من عصير البرتقال فكرة جيدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه المشروبات قد تُفاقم من خطر الجفاف بدلاً من أن تخففه.

وفي بيانها، أوضحت الوكالة أن العصائر والمشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من السكر، ما قد يدفع الجسم إلى فقدان السوائل بدلاً من الاحتفاظ بها.

ونصحت باللجوء إلى الماء أو المشروبات القليلة السكر، مثل الحليب القليل الدسم أو العصائر المخففة، باعتبارها بدائل أكثر أماناً للترطيب.

كذلك، أوصت الوكالة بمتابعة لون البول كمؤشر على حالة الترطيب في الجسم، مشيرة إلى أن اللون الأصفر الفاتح يدل على توازن جيد في مستويات السوائل.

التحذير لم يقتصر على العصائر والمشروبات الغازية، بل شمل أيضاً المشروبات الكحولية التي اعتُبرت ذات تأثير مجفف يزيد من مخاطر الجفاف. (العين)


مواضيع ذات صلة
درجات الحرارة إلى ارتفاع.. متى ستنحسر موجة الحر؟
lebanon 24
23/06/2025 16:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب موجة الحر التي تضرب لبنان.. تحذير من مصلحة الابحاث Lari
lebanon 24
23/06/2025 16:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها اليوم.. الحرارة تلامس الـ37 وتحذير من اندلاع الحرائق
lebanon 24
23/06/2025 16:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر.. الصليب الأحمر نظّم أنشطة متنوعة وإنارة صخرة الروشة
lebanon 24
23/06/2025 16:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:30 | 2025-06-23
04:22 | 2025-06-23
02:53 | 2025-06-23
00:25 | 2025-06-23
23:00 | 2025-06-22
16:00 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24