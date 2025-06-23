احذروا.. لا تشربوا عصير البرتقال والكحول خلال موجات الحرّ

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ويُتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام المقبلة، وفي ظل هذا الطقس الحار، قد يبدو تناول كوب بارد من عصير البرتقال فكرة جيدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه المشروبات قد تُفاقم من خطر الجفاف بدلاً من أن تخففه.وفي بيانها، أوضحت الوكالة أن العصائر والمشروبات تحتوي على نسب عالية من السكر، ما قد يدفع الجسم إلى فقدان السوائل بدلاً من الاحتفاظ بها.ونصحت باللجوء إلى الماء أو المشروبات القليلة السكر، مثل الحليب القليل الدسم أو العصائر المخففة، باعتبارها بدائل أكثر أماناً للترطيب.كذلك، أوصت الوكالة بمتابعة لون البول كمؤشر على حالة الترطيب في الجسم، مشيرة إلى أن اللون الأصفر الفاتح يدل على توازن جيد في مستويات السوائل.التحذير لم يقتصر على العصائر والمشروبات الغازية، بل شمل أيضاً المشروبات الكحولية التي اعتُبرت ذات تأثير مجفف يزيد من مخاطر الجفاف. (العين)