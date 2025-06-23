مع ارتفاع حرارة الأرض... دراسة تربط موجات الحر بانقطاع النفس أثناء النوم

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وشملت الدراسة أكثر من 125 ألف شخص في 41 دولة، وربطت بين بيانات النوم ودرجات الحرارة، لتخلص إلى أن ارتفاع الحرارة يفاقم الاضطرابات، خاصة في الدول التي تفتقر إلى التكييف مثل .النتائج تؤكد أن النوم الجيد بات مهددًا بسبب الاحتباس الحراري، ويشكل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة، خصوصًا للفئات غير القادرة على تبريد بيئتها.