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صحة
مع ارتفاع حرارة الأرض... دراسة تربط موجات الحر بانقطاع النفس أثناء النوم
Lebanon 24
23-06-2025
|
10:24
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كشفت دراسة عالمية حديثة نُشرت في
nature communications
أن ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة التغير المناخي، يزيد بشكل كبير من اضطرابات النوم، خصوصًا انقطاع النفس النومي. وأظهرت النتائج أن احتمال الإصابة بانقطاع النفس النومي يرتفع بنسبة 50% عند درجات حرارة تفوق 27 مئوية، وتزيد الحالات الشديدة بنسبة 40%.
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وشملت الدراسة أكثر من 125 ألف شخص في 41 دولة، وربطت بين بيانات النوم ودرجات الحرارة، لتخلص إلى أن ارتفاع الحرارة يفاقم الاضطرابات، خاصة في الدول التي تفتقر إلى التكييف مثل
أوروبا
.
النتائج تؤكد أن النوم الجيد بات مهددًا بسبب الاحتباس الحراري، ويشكل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة، خصوصًا للفئات غير القادرة على تبريد بيئتها.
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