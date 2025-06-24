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صحة

لتحسين جودة النوم.. تناول المزيد من الفواكه والخضروات!

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:33
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كشفت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم.
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واستوضح فريق بحثي من جامعات كولومبيا وكاليفورنيا وشيكاغو في الولايات المتحدة طبيعة الوجبات الغذائية التي يتناولها 34 من المتطوعين الشباب، مع تثبيت أجهزة لقياس المؤشرات الحيوية في أيديهم، لتحديد طبيعة نومهم خلال ساعات الليل، ومعرفة ما إذا كانوا يستيقظون ليلاً أو لا يستطيعون التعمق في النوم.

وكشفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Sleep Nature المتخصصة في مشكلات النوم أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الفواكه والخضروات والكربوهيدرات المفيدة يتعرضون للأرق بشكل أقل وتتحسن لديهم طبيعة النوم ليلاً.

ويرى الباحثون أن تناول كمية توازي 5 أكواب من الفواكه والخضروات يومياً (وهي كمية تتراوح في المتوسط ما بين 140 إلى 180 غراماً في الكوب حسب نوع الفاكهة أو الخضروات وطبيعة تقطيعها أو تجهيزها) يساعد في تحسين جودة النوم بنسبة 16%، مقارنة بمن لا يتناول أي كميات من الخضروات والفواكه على الاطلاق.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية، قال باحثون مشاركون في الدراسة إن "تعديل طبيعة الوجبات الغذائية قد يكون وسيلة طبيعية وجديدة وغير مكلفة لتحسين النوم".

وأكد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الصلة بين النوم بشكل عام والمكونات الغذائية التي تحتوي عليه الفواكه والخضروات.
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