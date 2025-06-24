فصيلة دم جديدة نادرة تُكتشف على يد فريق من العلماء

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تمكن فريق من العلماء الفرنسيين من اكتشاف فصيلة دم جديدة "فائقة الندرة" لدى امرأة من غوادلوب، وذلك من الفحص الدقيق لدمها، وفقًا لمؤسسة (EFS).وأعلنت المؤسسة في بيان لها أنه تم الاعتراف بهذا الاكتشاف رسميًا في بداية شهر يونيو، خلال المؤتمر الذي عقد في من قبل لنقل الدم (ISBT)، وفقًا لما ذكرته مجلة "نيوزويك".وقد أُطلق على فصيلة الدم الجديدة اسم "غوادا سالب".وكانت حالة السيدة الحاملة لهذه الفصيلة لفتت الانتباه لأول مرة عام 2011 عندما احتاجت إلى نقل دم، لكن لم يتم العثور على متبرع متوافق معها.في حين أعاد الباحثون النظر في حالتها عام 2019، وحددوا فصيلة الدم الفريدة من خلال مزيد من التحليل.أوضح عالم الأحياء الطبية في مؤسسة الدم الفرنسية، والمشارك في الاكتشاف، بيرارد، أنهم عثروا على جسم مضاد "غير مألوف للغاية" بدم المريضة في 2011. وقد كانت تبلغ 54 عاماً وقتها. وبسبب محدودية الموارد آنذاك، توقف البحث عن فصيلة دمها.غير أن العلماء تمكنوا من كشف اللغز سنة 2019، بفضل "تسلسل عالي الدقة للحمض " كشف عن "طفرة جينية" لديها.كما أشار بيرارد إلى أن السيدة ورثت فصيلة الدم من والدَيْها اللذَيْن كانا يحملان الطفرة الجينية أيضاً.ووفقاً لمؤسسة الدم الفرنسية، يعتبر فهم فصائل الدم أمراً بالغ الأهمية لضمان عمليات نقل الدم وزراعة الأعضاء بأمان وفاعلية، بالإضافة إلى تحديد بعض المخاطر الصحية.يذكر أن أولى فصائل الدم اكتشفت في أوائل القرن العشرين على يد كارل لاندشتاينر، الذي حصل على عام 1930 عن عمله.