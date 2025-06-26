تحذير صحي من القهوة غير المفلترة.. اليكم مخاطرها



Advertisement

وأوضحت باتريك، في فيديو نُشر عبر منصة X وتجاوزت مشاهداته 1.9 مليون، أن طرق التحضير الشائعة مثل الفرنش برس، الإسبريسو، والقهوة المغلية، تفتقر إلى الفلترة الورقية، مما يسمح بتسرّب مركبات زيتية طبيعية تُعرف باسم الديتيربينات (Diterpenes) إلى الكوب.



وبحسب باتريك، فإن التعرّض المزمن للديتيربينات ارتبط علمياً بزيادة خطر الإصابة بـسرطان البنكرياس والحلق، إلى جانب رفع مستويات الضار (LDL) خلال أسابيع قليلة من الاستهلاك المنتظم. رغم أنها عادة صباحية لا يتخلى عنها الملايين، أطلقت أخصائية التغذية روندا باتريك تحذيراً أثار جدلاً واسعاً، بشأن بعض طرق تحضير القهوة التي قد تنطوي على مخاطر صحية خفية، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.وأوضحت باتريك، في فيديو نُشر عبر منصة X وتجاوزت مشاهداته 1.9 مليون، أن طرق التحضير الشائعة مثل الفرنش برس، الإسبريسو، والقهوة المغلية، تفتقر إلى الفلترة الورقية، مما يسمح بتسرّب مركبات زيتية طبيعية تُعرف باسم الديتيربينات (Diterpenes) إلى الكوب.وبحسب باتريك، فإن التعرّض المزمن للديتيربينات ارتبط علمياً بزيادة خطر الإصابة بـسرطان البنكرياس والحلق، إلى جانب رفع مستويات الضار (LDL) خلال أسابيع قليلة من الاستهلاك المنتظم.

القهوة ليست العدو.. بل طريقة التحضير

رغم التحذيرات، أكدت باتريك أن القهوة في حد ذاتها تحتوي على مركبات مفيدة، مثل البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية تقلّل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50%، وتُساهم في تقليل تلف المرتبط بتكوّن الأورام بنسبة 23%.



وأكدت أن طريقة التحضير هي العامل الحاسم في تحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر.



وأفضل طرق التحضير وفق الخبراء، هي القهوة المقطّرة باستخدام فلتر ورقي، والتحضير البارد (Cold Brew)، بشرط تجنّب الأواني البلاستيكية، فهذه الطرق تُبقي المركبات المفيدة وتمنع انتقال المواد الضارة، ما يجعلها خيارات صحية أكثر، وفقاً لـ"دايلي ميل".

القهوة الفورية وكبسولات الإسبريسو تحت المجهر

حذّرت باتريك أيضاً من استخدام الأدوات البلاستيكية في تحضير القهوة، مشيرة إلى أن الحرارة تُسرّع تسرّب الميكروبلاستيك والمواد الكيميائية الخطيرة. كما دعت إلى الحذر من كبسولات الإسبريسو الجاهزة، التي قد تُطلق مركبات ضارة عند مرور الماء الساخن من خلالها.



أما بالنسبة للقهوة الفورية، فلفتت خبيرة التغذية إلى أنها تحتوي على ضعف كمية مادة "الأكريلاميد" مقارنة بالقهوة الطازجة. وهذه المادة المصنّفة من قبل لأبحاث السرطان على أنها "يُشتبه بأنها مسرطنة للبشر"، تتكوّن أثناء تحميص البن بدرجات حرارة عالية.



وبحسب بيانات رابطة القهوة ، فإن نحو 80% من الأسر في المتحدة تعتمد على القهوة الفورية، لا سيما بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ما يطرح تساؤلات حول ضرورة تعزيز الوعي بطرق التحضير الصحية خاصة لدى الفئات الأكثر استهلاكاً.