Advertisement

صحة

تحذير صحي من القهوة غير المفلترة.. اليكم مخاطرها

Lebanon 24
26-06-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1382785-638865186892939276.jpg
Doc-P-1382785-638865186892939276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم أنها عادة صباحية لا يتخلى عنها الملايين، أطلقت أخصائية التغذية الأمريكية روندا باتريك تحذيراً أثار جدلاً واسعاً، بشأن بعض طرق تحضير القهوة التي قد تنطوي على مخاطر صحية خفية، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.
Advertisement

وأوضحت باتريك، في فيديو نُشر عبر منصة X وتجاوزت مشاهداته 1.9 مليون، أن طرق التحضير الشائعة مثل الفرنش برس، الإسبريسو، والقهوة المغلية، تفتقر إلى الفلترة الورقية، مما يسمح بتسرّب مركبات زيتية طبيعية تُعرف باسم الديتيربينات (Diterpenes) إلى الكوب.

وبحسب باتريك، فإن التعرّض المزمن للديتيربينات ارتبط علمياً بزيادة خطر الإصابة بـسرطان البنكرياس والحلق، إلى جانب رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) خلال أسابيع قليلة من الاستهلاك المنتظم.
القهوة ليست العدو.. بل طريقة التحضير
رغم التحذيرات، أكدت باتريك أن القهوة في حد ذاتها تحتوي على مركبات مفيدة، مثل البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية تقلّل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50%، وتُساهم في تقليل تلف الحمض النووي المرتبط بتكوّن الأورام بنسبة 23%.

وأكدت أن طريقة التحضير هي العامل الحاسم في تحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر.

وأفضل طرق التحضير وفق الخبراء، هي القهوة المقطّرة باستخدام فلتر ورقي، والتحضير البارد (Cold Brew)، بشرط تجنّب الأواني البلاستيكية، فهذه الطرق تُبقي المركبات المفيدة وتمنع انتقال المواد الضارة، ما يجعلها خيارات صحية أكثر، وفقاً لـ"دايلي ميل".
القهوة الفورية وكبسولات الإسبريسو تحت المجهر
حذّرت باتريك أيضاً من استخدام الأدوات البلاستيكية في تحضير القهوة، مشيرة إلى أن الحرارة تُسرّع تسرّب الميكروبلاستيك والمواد الكيميائية الخطيرة. كما دعت إلى الحذر من كبسولات الإسبريسو الجاهزة، التي قد تُطلق مركبات ضارة عند مرور الماء الساخن من خلالها.

أما بالنسبة للقهوة الفورية، فلفتت خبيرة التغذية إلى أنها تحتوي على ضعف كمية مادة "الأكريلاميد" مقارنة بالقهوة الطازجة. وهذه المادة المصنّفة من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان على أنها "يُشتبه بأنها مسرطنة للبشر"، تتكوّن أثناء تحميص البن بدرجات حرارة عالية.

وبحسب بيانات رابطة القهوة البريطانية، فإن نحو 80% من الأسر في المملكة المتحدة تعتمد على القهوة الفورية، لا سيما بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ما يطرح تساؤلات حول ضرورة تعزيز الوعي بطرق التحضير الصحية خاصة لدى الفئات الأكثر استهلاكاً.
مواضيع ذات صلة
لنظام غذائي صحيّ.. إليكم 20 وجبة خفيفة
lebanon 24
26/06/2025 16:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذر "بريكس" من تزايد مخاطر تسييس الفضاء الإلكتروني
lebanon 24
26/06/2025 16:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
للذاهبين إلى الحج… تحذير صحي وإرشادات مهمة من وزارة الصحة
lebanon 24
26/06/2025 16:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير صحي.. العمل الليلي قد يعرض النساء لخطر أكبر!
lebanon 24
26/06/2025 16:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:36 | 2025-06-26
07:27 | 2025-06-26
04:01 | 2025-06-26
02:16 | 2025-06-26
01:11 | 2025-06-26
23:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24