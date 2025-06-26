29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذير طبي.. الماء البارد في موجات الحر مضرّ
Lebanon 24
26-06-2025
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر خبراء الصحة من خطورة الاستحمام بالماء البارد خلال الأيام شديدة الحرارة، مؤكدين أن هذه الممارسة التي يعتقد الكثيرون أنها وسيلة فعالة للتبريد، قد تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية تُهدد صحة الإنسان، بل وحياته في بعض الحالات.
Advertisement
ووفقاً لدراسة علمية نُشرت على موقع "The Conversation"، فإن خفض حرارة الجسم لا يعني بالضرورة تعريضه لصدمة حرارية من خلال الماء البارد. فعند الاستحمام بماء بارد، تنقبض الأوعية الدموية الموجودة بالقرب من سطح الجلد، مما يحدّ من تدفق
الدم
إلى الأطراف ويؤدي إلى احتباس الحرارة في العمق، أي حول الأعضاء الحيوية.
وهذا ما يعاكس الهدف الحقيقي من محاولة التبريد، حيث يبقى الجسم محتفظاً بدرجة حرارته المرتفعة في الداخل، على الرغم من الشعور المؤقت بالانتعاش على السطح الخارجي للجلد.
وتكمن الخطورة الأكبر، بحسب الباحثين، في أن الماء شديد البرودة قد يتسبب في ما يُعرف بـ"استجابة الصدمة الباردة"، وهي تفاعل جسدي مفاجئ يشمل ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد وزيادة في معدل ضربات القلب، وهي عوامل خطرة على وجه الخصوص لدى أولئك الذين يعانون من مشكلات في القلب أو
الدورة
الدموية.
وأشار الخبراء إلى أن التباين المفاجئ بين حرارة الجسم المرتفعة ودرجة برودة الماء قد يُحدث خللاً في نظم القلب، وفي حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى الوفاة.
لكن ذلك لا يعني أن أي تلامس مع الماء البارد يهدد الحياة؛ فالاستحمام بماء فاتر أو بارد بدرجة معتدلة لا يُعد خطيراً، طالما لم يكن التغيير في درجة الحرارة حاداً أو مباغتاً. ويُفضل أن يتم التبريد التدريجي للجسم بعد التعرض للحرارة، لتفادي هذه الاستجابات الجسدية المفاجئة.
وفي سياق التوصيات، أكد الخبراء على أهمية اعتماد وسائل تبريد أكثر أماناً وفعالية، مثل شرب كميات كافية من الماء وتجنّب الكافيين والمشروبات الكحولية التي تسهم في جفاف الجسم. كما أوصوا بارتداء الملابس الفاتحة والخفيفة، وإغلاق النوافذ والستائر خلال ذروة الحر لحماية المساحات الداخلية من أشعة الشمس المباشرة.
أما في حال عدم استخدام المكيّف الهوائي، فيمكن اللجوء إلى المراوح بوضعها عند النوافذ وتوجيهها نحو الخارج لطرد الهواء الساخن، وهي طريقة فعالة كما نصح بها خبير الطاقة "ليس
روبرتس
" من شركة Bionic.
مواضيع ذات صلة
في الصيف... لماذا يُحذّر الخبراء من الاستحمام بالماء البارد؟
Lebanon 24
في الصيف... لماذا يُحذّر الخبراء من الاستحمام بالماء البارد؟
26/06/2025 16:57:48
26/06/2025 16:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا.. لا تشربوا عصير البرتقال والكحول خلال موجات الحرّ
Lebanon 24
احذروا.. لا تشربوا عصير البرتقال والكحول خلال موجات الحرّ
26/06/2025 16:57:48
26/06/2025 16:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب موجة الحر التي تضرب لبنان.. تحذير من مصلحة الابحاث Lari
Lebanon 24
بسبب موجة الحر التي تضرب لبنان.. تحذير من مصلحة الابحاث Lari
26/06/2025 16:57:48
26/06/2025 16:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها اليوم.. الحرارة تلامس الـ37 وتحذير من اندلاع الحرائق
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها اليوم.. الحرارة تلامس الـ37 وتحذير من اندلاع الحرائق
26/06/2025 16:57:48
26/06/2025 16:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ابتكار مادة جديدة لعلاج هشاشة العظام
Lebanon 24
ابتكار مادة جديدة لعلاج هشاشة العظام
09:36 | 2025-06-26
26/06/2025 09:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟
Lebanon 24
فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟
07:27 | 2025-06-26
26/06/2025 07:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة ومشروبات يومية ترفع مستوى حمض اليوريك بالجسم.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
أطعمة ومشروبات يومية ترفع مستوى حمض اليوريك بالجسم.. تعرفوا عليها
04:01 | 2025-06-26
26/06/2025 04:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل جديد لمرضى السكري.. علاج تجريبي قد ينهي الحاجة للأنسولين
Lebanon 24
أمل جديد لمرضى السكري.. علاج تجريبي قد ينهي الحاجة للأنسولين
02:16 | 2025-06-26
26/06/2025 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير صحي من القهوة غير المفلترة.. اليكم مخاطرها
Lebanon 24
تحذير صحي من القهوة غير المفلترة.. اليكم مخاطرها
00:07 | 2025-06-26
26/06/2025 12:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
Lebanon 24
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
14:30 | 2025-06-25
25/06/2025 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
13:00 | 2025-06-25
25/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها وهاب عن "تفجير سوريا".. ماذا قال؟
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها وهاب عن "تفجير سوريا".. ماذا قال؟
14:40 | 2025-06-25
25/06/2025 02:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:36 | 2025-06-26
ابتكار مادة جديدة لعلاج هشاشة العظام
07:27 | 2025-06-26
فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟
04:01 | 2025-06-26
أطعمة ومشروبات يومية ترفع مستوى حمض اليوريك بالجسم.. تعرفوا عليها
02:16 | 2025-06-26
أمل جديد لمرضى السكري.. علاج تجريبي قد ينهي الحاجة للأنسولين
00:07 | 2025-06-26
تحذير صحي من القهوة غير المفلترة.. اليكم مخاطرها
23:00 | 2025-06-25
شرب الكحول أثناء الحمل.. خطر يهدد حياة الجنين
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 16:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 16:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 16:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24