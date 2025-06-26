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صحة

فواكه صيفية منعشة بفوائد صحية مذهلة.. ما هي؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 07:27
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تتميّز معظم فواكه الصيف بغناها بفيتامين C، المعروف بدوره في تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض والمساعدة على إصلاح أنسجة الجسم.

وفيما يلي دليلك لاختيار الفاكهة الصيفية المثالية، بناء على قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية:
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- الكرز

يخفّض الالتهاب، ما قد يقلل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري.
ويحتوي على مركبات الفلافونويد المفيدة لصحة الدماغ والأداء الإدراكي. ويعد غنيا بفيتامين C والألياف، ومنخفض في السعرات الحرارية والسكريات.

ويحتوي الكرز على نسبة عالية من البوتاسيوم وقليلة من الصوديوم، ما يجعله مفيدا لضغط الدم وصحة القلب.
 
- التوت بأنواعه

يشمل: الفراولة والتوت الأزرق والتوت البري والتوت الأسود وتوت العليق.

ويعد غنيا بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب وتقلل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. (تناول 3 حصص يوميا من التوت أو غيره من الأغذية الغنية بالفلافونويد يعزز الصحة مع التقدم في السن).

- الخوخ

يحتوي على مضادات الأكسدة، إضافة إلى فيتامينات ومعادن مفيدة. ويعزز الهضم ويقوي المناعة، ويرتبط بخفض الالتهاب والكوليسترول وضغط الدم.

- المشمش

يعد من "الأغذية الخارقة" بفضل محتواه العالي من الألياف والفيتامينات A وC وE. ويعمل كمضاد أكسدة يحمي الخلايا من التلف، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي والعيون.

- البطيخ

يعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم، الذي يدعم توازن السوائل ووظائف الأعصاب والعضلات.
كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة للحفاظ على الصحة العامة. (روسيا اليوم)
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