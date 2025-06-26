ابتكار مادة جديدة لعلاج هشاشة العظام

أفاد لجامعة تومسك أن علماء الكيمياء بالجامعة وجامعة شريف ، ابتكروا مادة حيوية متعددة الطبقات تزرع في جسم المريض، لسد العيب العظمي ومنع تطور المرض.

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ويشير العلماء إلى أن حمض الزوليدرونيك هو المادة الفعالة الرئيسية لعلاج هشاشة العظام. ولكن، مثل كل الأحماض، هو سام بتركيز عالي. ولحل هذه المشكلة، ابتكر علماء جامعة تومسك الحكومية مادة خاصة.

وقالت داريا ليتكينا الباحثة في قسم المركبات الطبيعية للكيمياء الصيدلانية: "هدفنا، أولا هو إيصال الحمض إلى النقطة المناسبة، وثانيا، إطلاقه تدريجيا وبجرعة لا تضر الجسم، بل تبطئ تطور هشاشة العظام. ونستخدم لهذا الغرض، حاوية بيولوجية - جزيئات كوكوربيتوريل سوبراموليكوليز، التي حصلنا عليها سابقا في كلية الكيمياء".



وبعد ذلك، وفقا لها، توضع الجزيئات المملوءة بحمض الزوليدرونيك على زجاج حيوي، الذي يعمل كجهاز تخزين، ويوضع فوق سقالة بوليمر (الإطار). ونتيجة لذلك، تكتسب المادة توافقا حيويا محسنا مع أنسجة المريض الأصلية، وتحفز تكوين خلايا جديدة - خلايا بناء العظم.



وقالت: "المرحلة النهائية من العمل على المادة هي وضعها على سقالة بوليمرية، نطبعها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد مع زملاء من جامعة شريف التكنولوجية، حيث علم المواد الطبية متطور جدا. والنتيجة النهائية هي غرسة عظمية تسد العيب بعد إزالة جزء من الأنسجة التالفة ولها أيضا تأثير علاجي". (روسيا اليوم)