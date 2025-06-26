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صحة

خطر النوبات القلبية يتراجع... وأمراض قلبية جديدة تتقدّم!

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:31
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كشفت دراسة أميركية حديثة عن تراجع ملحوظ في معدلات الوفيات الناتجة عن النوبات القلبية خلال الخمسين عامًا الماضية، في مقابل ارتفاع واضح في أنواع أخرى من أمراض القلب، لا سيّما تلك المرتبطة بعوامل مثل السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.
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وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية جمعية القلب الأميركية، فقد انخفضت وفيات النوبات القلبية بنسبة تقارب 90%، في حين تراجعت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب عمومًا بمعدل 66% منذ عام 1970.


في المقابل، سجّلت الوفيات المرتبطة بالرجفان الأذيني، وفشل القلب، وأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ارتفاعًا بنسبة 81%، وذلك استنادًا إلى تحليل لبيانات حكومية امتد من عام 1970 حتى عام 2022.

وقالت الدكتورة سارة كينغ، من جامعة ستانفورد والمشرفة على الدراسة، إن تطور التشخيص والعلاج ساهم في تقليل وفيات النوبات القلبية، لكن "عبء أمراض القلب لم يختف"، مشيرة إلى أن تغير نمط الحياة وزيادة متوسط الأعمار أدى إلى بروز تهديدات قلبية جديدة.


وبحسب التقرير، فقد شكلت النوبات القلبية 54 بالمئة من وفيات أمراض القلب في عام 1970، لكن النسبة انخفضت إلى 29 بالمئة بحلول عام 2022، في حين ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن فشل القلب بنسبة 146 بالمئة، والوفيات المرتبطة بضغط الدم بنسبة  106 بالمئة.


ووفقا للخبراء، فإن عوامل مثل قلة النشاط البدني، وزيادة معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وسوء التغذية، كانت من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع بعض أمراض القلب الأخرى التي باتت تهدد صحة شريحة واسعة من السكان، خاصة كبار السن.


كما لفتت الدراسة إلى تأثير التحول الديموغرافي، مع بلوغ جيل "البيبي بومرز" (المولودين بين عام 1946 و1964) سن الشيخوخة، ما يعد عاملا إضافيا في ارتفاع معدلات فشل القلب واضطرابات نظم القلب، التي كانت نادرة الحدوث قبل عقود.


وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت الدكتورة لاتا بالانيابان، أستاذة طب القلب في جامعة ستانفورد: "لقد حققنا تقدما كبيرا في مواجهة النوبات القلبية، لكننا نواجه الآن تحديات قلبية جديدة تتطلب استراتيجيات مختلفة في التوعية والوقاية والعلاج".
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