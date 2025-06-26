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صحة
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق؟
Lebanon 24
26-06-2025
|
16:30
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أوضحت الدكتورة
يوليا غالياموفا
، أخصائية
الأمراض الجلدية
وعلاج الشعر، أن مرض البهاق يمكن أن يصيب جميع الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن، ويتجلى على هيئة بقع جلدية
فاتحة
اللون.
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وأضافت أن السبب الدقيق للمرض لا يزال
غير معروف
حتى الآن، لكنه قد يكون مرتبطًا بالعوامل الوراثية. وأشارت إلى أن تطور البهاق يرتبط بعملية مناعية ذاتية يهاجم فيها جهاز المناعة خلايا الجلد المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين.
ورغم أن البهاق لا يشكل خطراً على الحياة، إلا أنه يزيد من حساسية الجلد تجاه العوامل الخارجية، لذلك ينصح دائمًا بحماية البشرة باستخدام واقيات شمس ذات معامل حماية 50 أو أكثر.
وتقول: "يستطيع الأطباء اليوم إخفاء بعض "البؤر"، ولكن من المستحيل علاج البهاق تماما. هذا يعني أن خطر الانتكاس قائم دائما. لذلك ينصح الراغبين في إخفاء البقع باستخدام منتجات خاصة ذات تأثير موحد".
ومن جانبها تؤكد الدكتورة لاريسا أليكسيفا اخصائية الأمراض الجلدية إلى أن استخدام كريم ذي مستوى حماية مثالي من الأشعة فوق البنفسجية يساعد على حماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس في ظروف المدن. مشيرة إلى أنه عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يمكن الحصول على حروق الشمس في غضون 15 دقيقة.
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