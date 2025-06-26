Advertisement

صحة

بعد 30 عامًا... اكتشاف علمي قد يغير علاج الأمراض المستعصية!

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:00
A-
A+
ؤ
Doc-P-1383199-638865780691007577.png
Doc-P-1383199-638865780691007577.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن فريق دولي من الباحثين، بقيادة علماء من جامعة فلوريدا وكلية ترينيتي في دبلن، من كشف أحد أسرار الجسم البشري التي حيرت العلماء لعقود.
Advertisement

بعد أكثر من 30 عامًا من البحث الدؤوب، نجح الفريق في تحديد الجين المسؤول عن امتصاص مركب "الكيوسين" في الخلايا البشرية، وهو مركب غذائي حيوي يشبه الفيتامينات، يؤثر على العديد من الوظائف الحيوية، بدءًا من صحة الدماغ ووصولاً إلى الوقاية من الأورام السرطانية.

يعمل هذا المركب الغامض كمُنظّم دقيق لآلية قراءة الشفرة الوراثية داخل خلايا الجسم، حيث يضبط عمل جزيئات الحمض النووي الناقل، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تصنيع البروتينات.

والجدير بالذكر أن الجسم البشري غير قادر على إنتاج هذا المركب بنفسه، ويعتمد كليًا على مصدرين رئيسيين للحصول عليه: الأطعمة التي نتناولها، خاصة منتجات الألبان والبطاطا، بالإضافة إلى البكتيريا النافعة التي تعيش في أمعائنا.

ويعد "الكيوسين" مفتاحا دقيقا لقراءة الشفرة الجينية، حيث يعدل جزيئات "الحمض النووي الناقل" (tRNA) المسؤولة عن بناء البروتينات. وتوضح دي كريسي-لاغارد: "إنه مثل ضابط إيقاع يتحكم في طريقة ترجمة الجينات... إنه مركب صغير مجهول، لكن تأثيره هائل". 

ويأتي هذا الكشف العلمي ليملأ فراغا كبيرا في فهمنا للعلاقة المعقدة بين التغذية والصحة والجينات. فمعرفة الجين المحدد، المسمى SLC35F2، الذي يسمح بدخول "الكيوسين" إلى الخلايا البشرية، يفتح الباب على مصراعيه أمام تطوير علاجات جديدة تستهدف تحسين الوظائف الإدراكية، ومقاومة الأورام، وتنظيم العمليات الأيضية في الجسم.

ويقود هذا الاكتشاف إلى إدراك حقيقة مذهلة: أن هناك عالما كاملا من العناصر الغذائية المجهولة التي قد تلعب أدوارا حاسمة في صحتنا، دون أن نكون على دراية كافية بها. فقد ظل "الكيوسين"، رغم أهميته البالغة، لعقود عنصرا مغفلا في بحوث التغذية والطب، إلى أن سلطت هذه الدراسة الضوء على دوره المحوري في صحتنا.

وتمكن الفريق البحثي من تحقيق هذا الإنجاز عبر تعاون دولي غير مسبوق، جمع خبراء من الولايات المتحدة وأيرلندا، مستخدمين أحدث التقنيات في مجال البيولوجيا الجزيئية.

وأشار البروفيسور فينسينت كيلي من جامعة ترينيتي: "لطالما عرفنا أن الكيوسين يؤثر على الدماغ والسرطان وحتى الاستجابة للتوتر، لكننا لم نكن نعرف كيف ينتقل من الأمعاء إلى مليارات الخلايا... والآن لدينا الإجابة". 

ويعد هذا الكشف بداية لعصر جديد من الأبحاث التي ستستكشف كيف يمكن تسخير هذه المعرفة لتحسين صحة الإنسان. فمع فهم الآليات الدقيقة التي تتحكم في امتصاص وتوزيع هذا المركب الحيوي في الجسم، يصبح بمقدور الباحثين تطوير استراتيجيات علاجية أكثر دقة تستهدف هذه الآليات لتعزيز الصحة ومقاومة الأمراض.
مواضيع ذات صلة
اكتشاف علمي يفتح باب الأمل لعلاج السمنة وأمراض القلب
lebanon 24
27/06/2025 09:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف مهم على طريق "علاج الإيدز".. علاج جديد واعد
lebanon 24
27/06/2025 09:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 15 عامًا... اكتشاف بركان مريخي خفي (صور)
lebanon 24
27/06/2025 09:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف علمي يفك لغزاً عمره نصف قرن في أعماق الأرض
lebanon 24
27/06/2025 09:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-06-27
00:12 | 2025-06-27
16:30 | 2025-06-26
14:34 | 2025-06-26
11:31 | 2025-06-26
10:54 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24