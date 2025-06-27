علماء يكشفون.. هذا تأثير مضادات الاكتئاب على الجهاز التناسلي

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اكتشف فريق من علماء معهد كولتسوف لعلم الأحياء التنموي التابع لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة التأثير السلبي لمضادات الاكتئاب على الجهاز التناسلي.وكما هو معروف أن مادة الفلوكستين، الفعالة في مضادات الاكتئاب، تزيد من مستوى السيروتونين، الذي يلعب دورا بالغ الأهمية في نضوج البويضات، لذا فإن أدنى تغيير في تركيزه قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة.وقد أظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون، أن هذه المادة لا تؤثر على الخلايا الجنسية الناضجة أو على الخصوبة ، ولكنها تخل بعملية النضج السيتوبلازمي للبويضات، أي عملية نضوجها.وأجرى الباحثون تجربة تضمنت إضافة الفلوكستين إلى ماء مجموعة من الفئران لمدة 10 أيام (أي شهرين في الإيقاعات البشرية) وتبين أنه نتيجة لذلك انخفض عدد البويضات الناضجة بنسبة 20-25بالمئة. وأظهرت اختبارات إضافية تغيرات جينية- ارتفاع مستوى جين عدم النضج Zar1 بمقدار 4 مرات، ما يشير إلى وجود مشكلات في نضج السيتوبلازم. ولكن البويضات الناضجة احتفظت ببنيتها (بما في ذلك المغزل، الضروري لتوزيع الكروموسومات عند انقسام الخلايا).وقد أدى هذا إلى انخفاض القدرة على الحمل بنسبة 17.8 بالمئة، كما أدى إلى اضطرابات أيضية لدى النسل (وهو أثر جانبي شائع لجميع مضادات الاكتئاب). ولكن، لم يعثر الباحثون على أي اضطرابات في الجهاز التناسلي لدى النسل، حيث ظلت مجموعة الخلايا الجنسية عند الولادة طبيعية.ويقول دينيس نيكيشين، كبير الباحثين الأستاذ المشارك في قسم علم الأجنة بجامعة موسكو: "يمكن للبيانات الجديدة أن تساعد في اتخاذ قرارات سريرية أكثر توازنا بشأن سلامة استخدام هذه الأدوية. ونخطط مستقبلا للتركيز على دراسة مفصلة للآليات الجزيئية للتفاعل بين السيروتونين ومشتقاته ومسارات الإشارات داخل الخلايا أثناء نضوج البويضة".