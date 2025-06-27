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صحة
الصوم قبل إجراء الجراحة.. ما فائدته؟
Lebanon 24
27-06-2025
|
06:51
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كشفت دراسة تحليلية جديدة أن صوم المرضى قبل خضوعهم لعمليات جراحية، وهي ممارسة شائعة منذ عقود، قد لا يحقق الهدف المرجو منه.
وعادة ما يطلب الجراحون من مرضاهم التوقف عن تناول الطعام قبل ساعات من العملية الجراحية لتجنب ما يسمى بالالتهاب الرئوي التنفسي والذي يحدث عندما يتسبب التخدير في التقيؤ فتدخل محتويات القيء إلى الرئتين. وهناك اعتقاد سائد بأن إبقاء المعدة فارغة يقلل من هذا الاحتمال.
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ومن أجل هذه الدراسة التحليلية، جمع باحثون بيانات من 17 دراسة، شملت 990 مريضا صاموا قبل الجراحة، و801 مريض لم يصوموا.
وذكر الباحثون في دورية "سيرجري" أن الاستنشاق حدث لدى 0.5% من المرضى غير الصائمين، و0.7% من الصائمين.
وذكر الباحثون أنه لا يوجد نمط
صيام
معين أفضل من غيره في منع دخول القيء للرئتين.
وقال الدكتور
إدوارد ليفينجستون، من كلية
ديفيد جيفن
للطب بـ"جامعة كاليفورنيا-لوس انجلوس"، والذي قاد الدراسة في بيان: "في وقت ما، يخضع كل شخص تقريبا لعملية جراحية، وهناك سياسات عالمية في كل منشأة للرعاية الصحية تتطلب درجة معينة من الصيام قبل الجراحة".
وأضاف: "الصيام لفترات طويلة أمر مزعج للغاية، ولا يرغب المرضى في القيام به. وتشير أبحاثنا إلى أن الصيام لفترات طويلة قد لا يكون ضروريا". (العربية)
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