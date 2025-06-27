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صحة
خطر على العين.. تحذير من شرب أحد أنواع القهوة
Lebanon 24
27-06-2025
|
08:42
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حذرت دراسة طبية حديثة من وجود علاقة محتملة بين استهلاك القهوة سريعة التحضير ومرض تنكسي خطير في
العين
يعرف بـ"الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر"، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.
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وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون صينيون باستخدام بيانات وراثية من
المملكة
المتحدة وفنلندا، أن الأشخاص الذين لديهم ميل جيني لتفضيل القهوة سريعة التحضير كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بمستهلكي أنواع القهوة الأخرى.
وقال أخصائي العيون والمشرف على الدراسة الدكتور "تشي جيا": "القهوة الفورية قد تزيد من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. تقليل استهلاكها قد يسهم في الوقاية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة".
وتشير الدراسة إلى أن طريقة تحضير القهوة الفورية قد تؤدي إلى إطلاق مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية يمكن أن تدخل مجرى
الدم
وتؤثر سلبا على شبكية العين، خصوصا
المنطقة المركزية
المسؤولة عن الرؤية الدقيقة.
ويشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة، أو يعانون من السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو يدخنون.
كما أن أصحاب العيون الزرقاء أو الخضراء قد يكونون أكثر حساسية لأضرار أشعة الشمس بسبب انخفاض نسبة الصبغة الواقية في أعينهم. (سكاي نيوز عربية)
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