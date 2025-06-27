خطر على العين.. تحذير من شرب أحد أنواع القهوة

Advertisement

حذرت دراسة طبية حديثة من وجود علاقة محتملة بين استهلاك القهوة سريعة التحضير ومرض تنكسي خطير في يعرف بـ"الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر"، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون صينيون باستخدام بيانات وراثية من المتحدة وفنلندا، أن الأشخاص الذين لديهم ميل جيني لتفضيل القهوة سريعة التحضير كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بمستهلكي أنواع القهوة الأخرى.وقال أخصائي العيون والمشرف على الدراسة الدكتور "تشي جيا": "القهوة الفورية قد تزيد من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. تقليل استهلاكها قد يسهم في الوقاية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة".وتشير الدراسة إلى أن طريقة تحضير القهوة الفورية قد تؤدي إلى إطلاق مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية يمكن أن تدخل مجرى وتؤثر سلبا على شبكية العين، خصوصا المسؤولة عن الرؤية الدقيقة.