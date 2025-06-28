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صحة

أفضل 5 أطعمة تخفف أعراض التهاب المفاصل.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
28-06-2025 | 02:15
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إن تناول الأطعمة المناسبة يُمكن أن يُحدث فرقًا فيما يتعلق بأعراض التهاب المفاصل. ويُمكن لاتباع نظام غذائي جيد أن يُقلل الالتهاب ويُخفف الشعور بعدم الراحة ويُدعم المفاصل، دون الاعتماد على الأدوية فقط.
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وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، يُمكن أن تُساعد إضافة الأسماك الغنية بأوميغا-3، والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب، والفواكه المُضادة للالتهابات مثل التوت. كما يُساعد زيت الزيتون والمكسرات والبذور في تقليل الالتهابات. كما أن اتباع نظام غذائي متوسطي، غني بالألياف ومضادات الأكسدة، قد يُخفف الأعراض ويُقلل الالتهاب، كما يلي:
1- الكركم
إن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يتميز بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل.
2- الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل مُعززا للنكهة، بالإضافة إلى احتوائه على مركبات يمكن أن تُساعد في تقليل التورم والتيبس. وهو مفيد بشكل خاص لآلام الصباح الباكر.
3- الخضراوات الورقية
إن السبانخ والحلبة والخردل غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على قوة العظام والمفاصل. فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تُحارب الالتهابات، وهي غنية بالفيتامينات التي تحافظ على مرونة المفاصل.
4- المكسرات والبذور
إن تناول حفنة من اللوز أو الجوز أو بذور الكتان يمكن أن يُساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المفاصل. إنها غنية بالدهون المفيدة والعناصر الغذائية المهمة التي تُقلل الالتهاب.
5- الأسماك الدهنية
تعد الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسردين والسلمون خيارات ممتازة. إنها غنية بزيوت أوميغا الغنية المعروفة بدعم راحة المفاصل وحركتها.
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