فائدة غير متوقعة.. هذا ما تفعله "الخضروات الورقية" بالجسم

كشف باحثون أنه يُمكن لكوب ونصف من الخضراوات الورقية الخضراء أن يُسهم بشكل كبير في علاج أمراض الأوعية الدموية التصلبية.



Advertisement وتُعدّ أمراض الأوعية الدموية التصلبية، وهي مجموعة فرعية من أمراض القلب والأوعية الدموية، السبب للوفاة في جميع أنحاء العالم حالياً، ويرجع ذلك أساساً إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وتُعدّ أمراض الأوعية الدموية التصلبية، وهي مجموعة فرعية من أمراض القلب والأوعية الدموية، السبب للوفاة في جميع أنحاء العالم حالياً، ويرجع ذلك أساساً إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووجد فريق البحث من جامعتي وسترن وإديث والمعهد الدانماركي للسرطان، أن تناول فيتامين ك1 K1 بكميات أكبر في يُقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية التصلبية.



وقال الباحثون إنَّ "الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب (الملفوف) والبروكلي، تحتوي على فيتامين ك1 الذي قد يُساعد في منع عمليات التكلس الوعائي التي تُميز أمراض القلب والأوعية الدموية".



وبحسب "مديكال "، إضافة إلى دوره المحتمل في تثبيط تكلس الأوعية الدموية، قد يكون فيتامين ك مفيداً أيضاً لصحة الجهاز العضلي الهيكلي، من خلال تأثيره على قوة العظام.





وقال الباحثون إن "تناول كوب ونصف من هذه الخضراوات يُمثل طريقة سهلة لزيادة تناولنا اليومي من فيتامين ك، وقد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".



ووجد البحث "أن النساء اللواتي تناولن جرعات أعلى بنحو 30% من فيتامين ك1 مقارنةً بالجرعة المُوصى بها حالياً في الإرشادات الغذائية ، كان لديهن خطر أقل للإصابة بتصلب الأوعية الدموية على المدى ".



ومن المهم، أنه عند فحص الأوعية الدموية في الرقبة، لوحظ لدى النساء اللواتي تناولن جرعات أعلى من فيتامين ك1 انخفاض في سماكة هذه الأوعية الدموية، وهو مؤشر على تصلب الشرايين. (24)