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صحة
فائدة غير متوقعة.. هذا ما تفعله "الخضروات الورقية" بالجسم
Lebanon 24
28-06-2025
|
14:00
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كشف باحثون أنه يُمكن لكوب ونصف من الخضراوات الورقية الخضراء أن يُسهم بشكل كبير في علاج أمراض الأوعية الدموية التصلبية.
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وتُعدّ أمراض الأوعية الدموية التصلبية، وهي مجموعة فرعية من أمراض القلب والأوعية الدموية، السبب
الرئيسي
للوفاة في جميع أنحاء العالم حالياً، ويرجع ذلك أساساً إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ووجد فريق البحث من جامعتي وسترن
أستراليا
وإديث
كوان
والمعهد الدانماركي للسرطان، أن تناول فيتامين ك1 K1 بكميات أكبر في
النظام الغذائي
يُقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية التصلبية.
وقال الباحثون إنَّ "الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب (الملفوف) والبروكلي، تحتوي على فيتامين ك1 الذي قد يُساعد في منع عمليات التكلس الوعائي التي تُميز أمراض القلب والأوعية الدموية".
وبحسب "مديكال
إكسبريس
"، إضافة إلى دوره المحتمل في تثبيط تكلس الأوعية الدموية، قد يكون فيتامين ك مفيداً أيضاً لصحة الجهاز العضلي الهيكلي، من خلال تأثيره على قوة العظام.
وقال الباحثون إن "تناول كوب ونصف من هذه الخضراوات يُمثل طريقة سهلة لزيادة تناولنا اليومي من فيتامين ك، وقد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
ووجد البحث "أن النساء اللواتي تناولن جرعات أعلى بنحو 30% من فيتامين ك1 مقارنةً بالجرعة المُوصى بها حالياً في الإرشادات الغذائية
الأسترالية
، كان لديهن خطر أقل للإصابة بتصلب الأوعية الدموية على المدى
الطويل
".
ومن المهم، أنه عند فحص الأوعية الدموية في الرقبة، لوحظ لدى النساء اللواتي تناولن جرعات أعلى من فيتامين ك1 انخفاض في سماكة هذه الأوعية الدموية، وهو مؤشر على تصلب الشرايين.
(24)
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