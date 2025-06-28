خطر على القلب... تحذير جديد يتعلّق بلقاحات "كورونا"

أعلنت والدواء الأميركية "إف دي أي"، مؤخرا، عن توسيع التحذيرات الرسمية الخاصة بلقاحي الرئيسين، " " و"موديرنا"، بعد رصد خطر نادر يتمثل في التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي تم تسجيله بالأساس بين الذكور الشباب.

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ويعد التهاب عضلة القلب من المضاعفات النادرة للقاحات كوفيد-19، وغالبا ما يكون عارضا خفيفا، لكنه بدأ في الظهور لدى شريحة معينة من متلقي اللقاح منذ إطلاق حملات التطعيم الواسعة عام 2021.

ورغم أن ملصقات الاستخدام الطبي تضمنت بالفعل تحذيرات للأطباء، فقد طلبت إدارة الغذاء والدواء في نيسان الماضي من شركتي "فايزر" و"موديرنا" توسيع التحذيرات وتحديثها لتشمل المزيد من التفاصيل، بالإضافة إلى تغطية فئة عمرية أوسع ضمن التوصيات.

ويؤكد التحذير المحدث أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بلغ نحو 8 حالات بين كل مليون شخص تلقوا التطعيمات لموسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية من 6 أشهر حتى 64 عاما.



واللافت أن معظم هذه الحالات سُجلت بين الذكور من سن 12 إلى 24 عاما، بعدما كان التحذير السابق مقتصرا على المراهقين بين 12 و17 عاما فقط.

رغم ندرة هذه الحالات، شددت إدارة الغذاء والدواء على أهمية المتابعة الطبية السريعة في حال ظهور أعراض مثل ألم ، ضيق التنفس أو خفقان القلب بعد التطعيم.



كما أكدت استمرار مراقبة سلامة اللقاحات والتحديث المستمر للتوصيات بما يضمن حماية الفئات جميعها. (الجزيرة)