التفاح.. فاكهة يومية لصحة مثالية

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يُعد التفاح من أكثر الفواكه شعبية حول العالم، وهو ليس لذيذًا فحسب، بل غني بالعناصر الغذائية التي تجعله خيارًا صحيًا ممتازًا. إليك أبرز فوائده:1. تعزيز صحة القلبالتفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل “البكتين”، والتي تساعد على خفض مستويات الضار في ، مما يساهم في حماية القلب والشرايين.2. تحسين الهضمبفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساعد التفاح على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.3. دعم الجهاز المناعيالتفاح يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C و”الفلافونويدات”، التي تعزز مناعة الجسم وتقاوم الالتهابات.4. الوقاية من السرطانتشير دراسات إلى أن التفاح قد يُقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومركبات نباتية نشطة.5. السيطرة على الوزنالتفاح فاكهة منخفضة السعرات وغنيّة بالألياف، ما يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يدعم خطط خسارة الوزن أو الحفاظ عليه.6. تنظيف الفم وتحسين صحة الأسنانرغم أنه لا يغني عن تنظيف الأسنان، إلا أن قضم التفاح يحفّز إفراز اللعاب، مما يقلل من نمو البكتيريا في الفم.7. تنظيم السكر في الدمتناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة إذا تم تناوله مع القشرة الغنية بالألياف.