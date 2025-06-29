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صحة

التفاح.. فاكهة يومية لصحة مثالية

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:00
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يُعد التفاح من أكثر الفواكه شعبية حول العالم، وهو ليس لذيذًا فحسب، بل غني بالعناصر الغذائية التي تجعله خيارًا صحيًا ممتازًا. إليك أبرز فوائده:
1. تعزيز صحة القلب

التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل “البكتين”، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في حماية القلب والشرايين.
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2. تحسين الهضم

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساعد التفاح على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

3. دعم الجهاز المناعي

التفاح يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C و”الفلافونويدات”، التي تعزز مناعة الجسم وتقاوم الالتهابات.
4. الوقاية من السرطان

تشير دراسات إلى أن التفاح قد يُقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة ومركبات نباتية نشطة.

5. السيطرة على الوزن

التفاح فاكهة منخفضة السعرات وغنيّة بالألياف، ما يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يدعم خطط خسارة الوزن أو الحفاظ عليه.

6. تنظيف الفم وتحسين صحة الأسنان

رغم أنه لا يغني عن تنظيف الأسنان، إلا أن قضم التفاح يحفّز إفراز اللعاب، مما يقلل من نمو البكتيريا في الفم.

7. تنظيم السكر في الدم

تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة إذا تم تناوله مع القشرة الغنية بالألياف.
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