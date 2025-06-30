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تعتبرالبوظة من الحلويات المفضلة لدى الملايين، خاصة في فصل الصيف. وهناك العديد من الخرافات عن هذه الحلوى الشهية التي تثير الشكوك والمخاوف لدى الناس.الخرافة الأولى: الآيس كريم بارد و"يضر بالجسم"، لأنه يسبب تشنجات في المرارة ومشكلات في الجهاز الهضمي. ولكن في الواقع، قد يسبب البرد تشنجا قصير المدى لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القنوات الصفراوية أو الأمعاء، ولكنه ليس خطيرا على الأشخاص الأصحاء.الخرافة الثانية: يسبب الآيس كريم ارتفاعا حادا في مستوى السكر في ويشكل خطرا على مرضى . نعم يجب على الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري توخي الحذر بشأن كمية وتكرار تناول الآيس كريم. ولكن، ليس من الضروري استبعاد الآيس كريم تماما من - بل الاعتدال والالتزام بتوصيات الطبيب أمران مهمان.الخرافة الثالثة: الآيس كريم مجرد سعرات حرارية فارغة ودهون غير صحية. ولكن في الواقع يحتوي الآيس كريم عالي الجودة على دهون الحليب والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي مفيدة للعظام والأسنان. الأهم هو اختيار آيس كريم طبيعي خال من الإضافات والألوان الصناعية.وعموما، الآيس كريم ليس عدوا للصحة، بل حلوى لذيذة وصحية إذا تم اختياره بصورة صحيحة وتناوله باعتدال، وغالبية الخرافات عن الآيس كريم تستند إلى مبالغات وسوء فهم لوظائف الجسم. (روسيا اليوم)