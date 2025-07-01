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صحة

هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا.. ما هو هوجيتشا؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:59
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بعد الانتشار الرهيب لشاي الماتشا مؤخرا، بدأ مشروب جديد يظهر في الأفق. فقد بدأ مشروب هوجيتشا يجتذب مُحبي المشروبات الطبيعية حول العالم بنكهته الرقيقة ورائحته المُهدئة. وبحسب ما نشره موقع مجلة "سيتي" City السلوفينية، فإن مشروب هوجيتشا، أصله من اليابان، ولكنه يكتسب شعبية متزايدة في أماكن أخرى، كبديل أكثر دفئًا، وأقلّ كافيين، وأكثر دفئًا من القهوة الكلاسيكية أو الماتشا.
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وهوجيتشا هو شاي أخضر ياباني، يُحمّص، وليس مُبخّرًا، على عكس الماتشا والسنشو الأكثر شهرة. وتُحوّل عملية التحميص أوراق وسيقان نبات الكاميليا الصينية إلى مزيج بنيّ اللون برائحة دخانية رقيقة.

يُضفي التحميص رائحة فريدة بلمسات من الكراميل والمكسرات ويُقلل بشكل كبير من محتوى الكافيين، مما يجعل الهوجيتشا مشروبًا مثاليًا لأوقات المساء أو لمن يرغبون في تجنب المنبهات.
 
وعند مزج الهوجيتشا مع الحليب، يُشكّل لاتيه الهوجيتشا. وعلى عكس لاتيه الماتشا، ذي النكهة النباتية الأكثر وضوحًا، يُضفي لاتيه الهوجيتشا نكهات دافئة وناعمة من الكاكاو والدخان والمكسرات. يُناسب العسل والفانيليا، وهو لذيذ ساخنًا أو مثلجًا. (العربية) 
 
 
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