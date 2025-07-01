29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
سحب مكملات حديد شائعة من الأسواق الأميركية.. ما السبب؟
Lebanon 24
01-07-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
سحبت
لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية
الأميركية أكثر من 60 ألف عبوة من 3 أنواع من مكملات الحديد من California Gold Nutrition، بسبب خطورتها على الأطفال.
Advertisement
وأوضحت اللجنة أن العبوات المسحوبة غير مناسبة للأطفال، ما قد يؤدي إلى تسمم حاد عند تناولها عن طريق الخطأ.
وشملت عملية السحب منتجات:
Daily Prenatal Multi (مكملات الفيتامينات المتعددة لما قبل الولادة).
Ultamins Women's Multivitamin (مكملات الفيتامينات المتعددة للنساء).
Ultamins Women's 50+ Multivitamin (مكملات الفيتامينات المتعددة للنساء فوق 50 عاما).
وينص القانون
الفيدرالي
على وجوب توفير "عبوات مقاومة للأطفال" لأي مكملات غذائية تحتوي على الحديد، نظرا لأن الحديد بجرعات عالية يعد ساما جدا للأطفال. وإذا تم ابتلاع كمية كبيرة منه، فقد يؤدي إلى تسمم حاد يسبب أعراضا خطيرة مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن، وقد يتطور الأمر إلى تلف الأعضاء أو نزيف داخلي أو حتى الوفاة.
وتم بيع هذه المكملات في مواقع إلكترونية شهيرة مثل "أمازون" وWalmart وTarget، بين يناير 2019 وأبريل 2025.
وحثت اللجنة المستهلكين الذين اشتروا هذه المكملات على إغلاق العبوات فورا ووضعها بعيدا عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة المصنعة iHerb لاسترداد أموالهم عبر البريد الإلكتروني، مع تقديم دليل على التخلص من المنتج.
كما أوضحت اللجنة أن iHerb تتواصل مباشرة مع العملاء الذين اشتروا هذه المنتجات. وأشارت إلى أن هذه المكملات مخصصة للبالغين فقط، لذا فإن تركيز الحديد فيها مرتفع للغاية بالنسبة للأطفال، ما يشكل خطر تسمم خطير. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب عبوات شوكولا شائعة من الأسواق
01/07/2025 19:40:46
01/07/2025 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
العشرات أصيبوا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق إليكم السبب
Lebanon 24
العشرات أصيبوا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق إليكم السبب
01/07/2025 19:40:46
01/07/2025 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خطر مميت.. سحب دواء سعال شهير للأطفال من الأسواق
Lebanon 24
بسبب خطر مميت.. سحب دواء سعال شهير للأطفال من الأسواق
01/07/2025 19:40:46
01/07/2025 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مكمل غذائي شائع يبطئ وتيرة الشيخوخة.. هذا ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
مكمل غذائي شائع يبطئ وتيرة الشيخوخة.. هذا ما كشفته أحدث دراسة
01/07/2025 19:40:46
01/07/2025 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟
Lebanon 24
ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟
09:03 | 2025-07-01
01/07/2025 09:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا.. ما هو هوجيتشا؟
Lebanon 24
هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا.. ما هو هوجيتشا؟
06:59 | 2025-07-01
01/07/2025 06:59:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله تغيير عادات النوم بنشاطكم في اليوم التالي
Lebanon 24
هذا ما يفعله تغيير عادات النوم بنشاطكم في اليوم التالي
04:01 | 2025-07-01
01/07/2025 04:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للكبد.. فوائد مهمة جداً للشاي الأخضر
Lebanon 24
للكبد.. فوائد مهمة جداً للشاي الأخضر
00:51 | 2025-07-01
01/07/2025 12:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
Lebanon 24
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
23:00 | 2025-06-30
30/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
09:58 | 2025-07-01
01/07/2025 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
14:00 | 2025-06-30
30/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
04:15 | 2025-07-01
01/07/2025 04:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
14:09 | 2025-06-30
30/06/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:03 | 2025-07-01
ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟
06:59 | 2025-07-01
هوس ياباني جديد بديل لمشروب الماتشا.. ما هو هوجيتشا؟
04:01 | 2025-07-01
هذا ما يفعله تغيير عادات النوم بنشاطكم في اليوم التالي
00:51 | 2025-07-01
للكبد.. فوائد مهمة جداً للشاي الأخضر
23:00 | 2025-06-30
شاي مضاد للتجاعيد.. 5 أنواع تعيد للبشرة شبابها بشكل طبيعي
16:00 | 2025-06-30
دراسة تكشف: الجبن قبل النوم قد يحوّل لياليك إلى كوابيس!
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24