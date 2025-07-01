سحب مكملات حديد شائعة من الأسواق الأميركية.. ما السبب؟

سحبت الأميركية أكثر من 60 ألف عبوة من 3 أنواع من مكملات الحديد من California Gold Nutrition، بسبب خطورتها على الأطفال.

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وأوضحت اللجنة أن العبوات المسحوبة غير مناسبة للأطفال، ما قد يؤدي إلى تسمم حاد عند تناولها عن طريق الخطأ.



وشملت عملية السحب منتجات:



Daily Prenatal Multi (مكملات الفيتامينات المتعددة لما قبل الولادة).



Ultamins Women's Multivitamin (مكملات الفيتامينات المتعددة للنساء).



Ultamins Women's 50+ Multivitamin (مكملات الفيتامينات المتعددة للنساء فوق 50 عاما).

وينص القانون على وجوب توفير "عبوات مقاومة للأطفال" لأي مكملات غذائية تحتوي على الحديد، نظرا لأن الحديد بجرعات عالية يعد ساما جدا للأطفال. وإذا تم ابتلاع كمية كبيرة منه، فقد يؤدي إلى تسمم حاد يسبب أعراضا خطيرة مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن، وقد يتطور الأمر إلى تلف الأعضاء أو نزيف داخلي أو حتى الوفاة.

وتم بيع هذه المكملات في مواقع إلكترونية شهيرة مثل "أمازون" وWalmart وTarget، بين يناير 2019 وأبريل 2025.



وحثت اللجنة المستهلكين الذين اشتروا هذه المكملات على إغلاق العبوات فورا ووضعها بعيدا عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة المصنعة iHerb لاسترداد أموالهم عبر البريد الإلكتروني، مع تقديم دليل على التخلص من المنتج.



كما أوضحت اللجنة أن iHerb تتواصل مباشرة مع العملاء الذين اشتروا هذه المنتجات. وأشارت إلى أن هذه المكملات مخصصة للبالغين فقط، لذا فإن تركيز الحديد فيها مرتفع للغاية بالنسبة للأطفال، ما يشكل خطر تسمم خطير. (روسيا اليوم)