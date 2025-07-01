تعرف على أبرز فوائد البصل للجسم والمناعة

يُعتبر البصل من الخضراوات الأساسية في المطبخ حول العالم، ولا يقتصر دوره على إضافة النكهة للطعام، بل يحمل في طيّاته فوائد صحية كبيرة جعلته يُستخدم منذ القدم في الطب التقليدي.
1. تعزيز المناعة
البصل غني بمضادات الأكسدة وخاصة مركب “الكيرسيتين” الذي يساعد الجسم في مقاومة الفيروسات والبكتيريا، مما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.
2. خفض ضغط الدم
يساهم البصل في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب.
3. مقاومة الالتهابات
للبصل خصائص مضادة للالتهاب، حيث يساهم في التخفيف من الالتهابات المزمنة، مثل التهابات المفاصل ومشاكل الجهاز التنفسي.
4. تنظيم مستوى السكر في الدم
تناول البصل يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في التحكم بمستوى السكر في الدم، وهو مفيد لمرضى السكري
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5. تحسين صحة الجهاز الهضمي
يحتوي البصل على ألياف مفيدة، خاصة نوع يُعرف بـ”الإينولين”، والذي يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يحسن الهضم ويقلل من مشاكل مثل الإمساك.
6. دعم صحة القلب
يساهم البصل في خفض مستويات الكوليسترول
الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
7. الوقاية من السرطان
تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الكبريتية ومضادات الأكسدة الموجودة في البصل قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون والمعدة.
8. مفيد للبشرة والشعر
البصل يحتوي على فيتامينات ومعادن تساهم في تغذية الجلد وتحسين نمو الشعر، كما أن عصير البصل يُستخدم في بعض الوصفات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر.