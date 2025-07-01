تعرف على أبرز فوائد البصل للجسم والمناعة

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يُعتبر البصل من الخضراوات الأساسية في المطبخ حول العالم، ولا يقتصر دوره على إضافة النكهة للطعام، بل يحمل في طيّاته فوائد صحية كبيرة جعلته يُستخدم منذ القدم في الطب التقليدي.1. تعزيز المناعةالبصل غني بمضادات الأكسدة وخاصة مركب “الكيرسيتين” الذي يساعد الجسم في مقاومة الفيروسات والبكتيريا، مما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.2. خفض ضغطيساهم البصل في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب.3. مقاومة الالتهاباتللبصل خصائص مضادة للالتهاب، حيث يساهم في التخفيف من الالتهابات المزمنة، مثل التهابات المفاصل ومشاكل الجهاز التنفسي.4. تنظيم مستوى السكر في الدمتناول البصل يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في التحكم بمستوى السكر في الدم، وهو مفيد لمرضى .5. تحسين صحة الجهاز الهضمييحتوي البصل على ألياف مفيدة، خاصة نوع يُعرف بـ”الإينولين”، والذي يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يحسن الهضم ويقلل من مشاكل مثل الإمساك.6. دعم صحة القلبيساهم البصل في خفض مستويات الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.7. الوقاية من السرطانتشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الكبريتية ومضادات الأكسدة الموجودة في البصل قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون والمعدة.8. مفيد للبشرة والشعرالبصل يحتوي على فيتامينات ومعادن تساهم في تغذية الجلد وتحسين نمو الشعر، كما أن عصير البصل يُستخدم في بعض الوصفات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر.