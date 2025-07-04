ما هي الأطعمة المفيدة لآلام المفاصل؟

أشارت الدكتورة يكاتيرنا ستريلنيكوفا أخصائية خبيرة التغذية، إلى أنه لا توجد أطعمة "سحرية" تخفف الألم فورا، ولكن التغذية السليمة تلعب دورا هاما في اتباع نهج شامل للعلاج.

Advertisement

وقالت: "هناك أسباب عديدة لآلام المفاصل - من النقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي إلى عواقب الإصابات والسمنة. وتتطلب كل حالة نهجا غذائيا خاصا".



ووفقا لها، في حالة النقرس مثلا، من الضروري الحد من الأطعمة الغنية بالبيورينات، وفي حالة السمنة، من الضروري إنقاص الوزن لتقليل الضغط على المفاصل.



وحددت الطبيبة أربع مجموعات رئيسية من الأطعمة المفيدة للمفاصل.



- : مصادر 3 - الأسماك والمأكولات البحرية والأفوكادو وزيت بذور الكتان.



- : البروتينات عالية الجودة - اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض.



- : تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم - الجبن والمكسرات والفواكه المجففة والخضراوات الورقية.



- المجموعة الرابعة: الخضار والخضراوات الورقية والثمار والفواكه كمصادر للفيتامينات.



وقالت: "ينبغي أن تكون هذه المنتجات أساسا لنظام غذائي منتظم. ولكن يجب مراعاة أي قيود تتعلق بالخصائص الفردية، مثل الحساسية أو الأمراض المصاحبة. أما العمر فليس عاملا حاسما في هذه الحالة". (روسيا اليوم)