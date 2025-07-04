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صحة

محيط الخصر... مؤشر محتمل لمخاطر العقم لدى النساء

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:29
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كشفت أبحاث جديدة أن النساء ذوات المستويات الأعلى من الدهون الحشوية المخفية (دهون البطن) يواجهن خطراً أكبر للعقم.

ولا يتعلق الأمر هنا بمؤشر كتلة الجسم (نسبة الوزن إلى الطول)، فحتى لو كان طبيعياً يظل الخطر قائماً ما دام مقاس الخصر كبيراً بسبب كتلة الدهون الكبيرة في منطقة البطن.
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ووفق "نيوز مديكال"، العقم هو عدم القدرة على الحمل بعد عام واحد من المحاولة بانتظام. ويؤثر على حوالي 10% إلى 15% من الأزواج في جميع أنحاء العالم، كما يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية والجسدية. 

وتعتبر مسببات العقم متنوعة ومعقدة، بما في ذلك تشوهات الجهاز التناسلي وعوامل نمط الحياة، والأمراض المناعية، واضطرابات الغدد الصماء. 

ويمكن أن يكون العقم عند النساء بسبب مرض قناة فالوب وخلل المبيض ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS) وانتباذ بطانة الرحم. 

وتتميز متلازمة تكيس المبايض بفرط الأندروجين ومقاومة الأنسولين وضعف وظيفة الجريبات المبيضية. 
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