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صحة

اكتشف أسرار الخس وفوائده المدهشة

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:00
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الخس هو نوع من الخضروات الورقية الخضراء، يُستخدم كثيراً في السلطات والمأكولات الصحية. ويُعتبر من أكثر الخضروات فائدة لجسم الإنسان بسبب غناه بالعناصر الغذائية المفيدة وسهولة هضمه. وعلى الرغم من طعمه الخفيف، إلا أن له فوائد عظيمة للصحة.
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1. غني بالفيتامينات والمعادن

الخس يحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات مثل:
• فيتامين A المهم لصحة العيون.
• فيتامين K الذي يساعد على تقوية العظام.
• فيتامين C الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة.
كما يحتوي على معادن مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم.

2. مفيد للهضم

الخس يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، وهي مهمة لعمل الجهاز الهضمي. تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

3. يساعد على الترطيب

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء (أكثر من 90%)، فإن الخس يساعد على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة.

4. قليل السعرات ومفيد للرجيم

الخس منخفض جداً في السعرات الحرارية، ما يجعله خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن دون الشعور بالجوع.

5. مفيد للقلب

تناول الخس بانتظام قد يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ما يساهم في حماية القلب والشرايين.

6. يساعد على النوم

تشير بعض الدراسات إلى أن الخس يحتوي على مواد طبيعية تساعد على الاسترخاء والنوم، لذلك قد يكون مفيداً لمن يعانون من الأرق.
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