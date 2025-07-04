اكتشف أسرار الخس وفوائده المدهشة

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• فيتامين A المهم لصحة العيون.

• فيتامين K الذي يساعد على تقوية العظام.

• فيتامين C الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة.

الخس هو نوع من الخضروات الورقية الخضراء، يُستخدم كثيراً في السلطات والمأكولات الصحية. ويُعتبر من أكثر الخضروات فائدة لجسم الإنسان بسبب غناه بالعناصر الغذائية المفيدة وسهولة هضمه. وعلى الرغم من طعمه الخفيف، إلا أن له فوائد عظيمة للصحة.1. غني بالفيتامينات والمعادنالخس يحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات مثل:كما يحتوي على معادن مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم.2. مفيد للهضمالخس يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، وهي مهمة لعمل الجهاز الهضمي. تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.3. يساعد على الترطيببسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء (أكثر من 90%)، فإن الخس يساعد على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة.4. قليل السعرات ومفيد للرجيمالخس منخفض جداً في السعرات الحرارية، ما يجعله خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن دون الشعور بالجوع.5. مفيد للقلبتناول الخس بانتظام قد يساعد على تقليل نسبة الضار في الجسم، ما يساهم في حماية القلب والشرايين.6. يساعد على النومتشير بعض الدراسات إلى أن الخس يحتوي على مواد طبيعية تساعد على الاسترخاء والنوم، لذلك قد يكون مفيداً لمن يعانون من الأرق.