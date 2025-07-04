لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟

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• فيتامين A لصحة العيون.

• فيتامين D الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

• فيتامين B12 المهم لصحة والجهاز العصبي.

• فيتامين B2 (الريبوفلافين) الذي يساعد في إنتاج الطاقة.

يُعد البيض من الأغذية الأساسية في حياة الإنسان، ويدخل في العديد من الوجبات حول العالم. فهو غذاء متكامل يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية. ويُطلق عليه البعض “الغذاء الكامل” لما يحتويه من عناصر مهمة لبناء الجسم وتعزيز الصحة.1. غني بالبروتيناتالبيض مصدر ممتاز للبروتين الكامل، أي أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم. ويُعتبر البروتين ضرورياً لبناء العضلات والأنسجة، ودعم النمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين.2. يحتوي على فيتامينات مهمةالبيض يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المفيدة، مثل:3. يقوي الدماغ ويحسّن الذاكرةصفار البيض يحتوي على مادة الكولين، وهي من المواد الأساسية لصحة الدماغ. تساعد الكولين في تحسين الذاكرة وتطوير القدرة على التعلم، مما يجعل البيض مفيدًا للطلاب والبالغين.4. يعزز صحة العظام والأسنانلأن البيض يحتوي على فيتامين D والكالسيوم معًا، فهو يساهم في تقوية العظام والأسنان، ويقي من أمراض مثل هشاشة العظام.5. مفيد للعينينالبيض يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مهمان في حماية من أمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر.6. يساعد في التحكم بالوزنالبيض من الأطعمة المشبِعة، أي أنه يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على الوزن أو فقدانه.