30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون
Lebanon 24
05-07-2025
|
01:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر ما يُعرف بـ"كوكتيل الكورتيزول" خلال الأشهر الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره وصفة سهلة لمحاربة التوتر، وتعزيز الطاقة، وخسارة الوزن. ولكن خلف هذه الوعود البرّاقة تقف أسئلة طبية كثيرة حول حقيقة فاعليته وسلامته.
Advertisement
ويُقدَّم هذا المشروب، الذي يطلق عليه البعض اسم "كوكتيل الغدة الكظرية"، كخليط بسيط من مكونات متاحة مثل ماء جوز
الهند
، وعصير البرتقال أو الليمون، ورشة ملح، وأحياناً مسحوق الماغنيسيوم أو بودرة التارتار، كما قد يختلف البعض في حذف وإضافة بعض المكونات.
ويأتي الهدف المُعلن من احتساء المشروب، دعم الغدد الكظرية التي تُفرِز هرمون الكورتيزول، المسؤول عن استجابة الجسم للتوتر.
وتُظهِر مقاطع الفيديو المنتشرة على تيك توك ومنصات أخرى تجارب شخصية لمستخدمين يرون أن الكوكتيل ساعدهم في خفض التوتر وحتى فقدان الوزن، غير أن خبراء التغذية يرون أن المكونات قد يكون لها دور جزئي فقط.
وفي نفس السياق، أوضحت أخصائية التغذية سامانثا كاسِتي أن بعض العناصر مثل الماغنيسيوم معروفة بقدرتها على تهدئة الجهاز العصبي.
كذلك يساهم ماء جوز الهند في ترطيب الجسم، بفضل احتوائه على البوتاسيوم والإلكتروليتات، لكنها شددت على أن "أي مشروب بمفرده لا يمكنه خفض مستويات الكورتيزول بشكل ملموس"، نقلاً عن مجلة "Prevention".
من ناحيته أكد الطبيب مير علي،
مدير مركز
جراحة إنقاص الوزن في
كاليفورنيا
، أن شرب الكوكتيل قد يساعد بعض الأشخاص على الشعور بالامتلاء وتقليل شهيتهم للطعام، لكنه شدد على أن خسارة الوزن تعتمد بنسبة كبيرة على
النظام الغذائي
الشامل، وليس على مشروب واحد.
أما أخصائية التغذية جولي أبتون، فلفتت إلى عدم وجود تجارب سريرية تثبت فعالية الماغنيسيوم أو ماء جوز الهند في خفض الكورتيزول بشكل مباشر، معتبرة أن أغلب الادعاءات "مبالغ فيها وتستند إلى حقائق تغذوية عامة لا أكثر".
ورغم عدم ثبوت مدى فعاليته طبياً، يرى الخبراء أن المشروب آمن لمعظم الناس عند تحضيره منزلياً وتناوله باعتدال، لكن هناك محاذير لبعض الحالات.
ويُنصح مرضى
السكري
بتجنّب المشروبات الغنية بالسكريات مثل عصير البرتقال، كما يجب الانتباه إلى كمية الماغنيسيوم التي قد تسبب اضطرابات في الهضم عند البعض، أما من يعانون مشاكل في الكلى فقد يحتاجون إلى ضبط البوتاسيوم بعناية.
ويحذّر الخبراء من الانسياق وراء مشروبات الترند باعتبارها حلولاً سحرية، فالتوازن الحقيقي لمستويات الكورتيزول يرتبط بالنوم المنتظم، ممارسة الرياضة، تقليل الكافيين، وتناول أطعمة غنية بالألياف وقليلة الدهون المشبعة.
مواضيع ذات صلة
تحذير يخصّ "القرح الفمومية".. أطباء يتحدثون!
Lebanon 24
تحذير يخصّ "القرح الفمومية".. أطباء يتحدثون!
05/07/2025 12:48:26
05/07/2025 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
منتجات تجتاح الإعلانات… احذر أن تشتريها!
Lebanon 24
منتجات تجتاح الإعلانات… احذر أن تشتريها!
05/07/2025 12:48:26
05/07/2025 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسين يحذر: دخول الإنترنت الدولي دون ضوابط تفريط بالسيادة الرقمية
Lebanon 24
ياسين يحذر: دخول الإنترنت الدولي دون ضوابط تفريط بالسيادة الرقمية
05/07/2025 12:48:26
05/07/2025 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة من التفاؤل "تجتاح" لبنان...فهل تتركه إسرائيل يرتاح؟
Lebanon 24
موجة من التفاؤل "تجتاح" لبنان...فهل تتركه إسرائيل يرتاح؟
05/07/2025 12:48:26
05/07/2025 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خيارات غذائية لصحة أفضل.. ركزوا عليها
Lebanon 24
خيارات غذائية لصحة أفضل.. ركزوا عليها
04:47 | 2025-07-05
05/07/2025 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياضة المنتظمة.. علاج للاكتئاب والقلق لدى الطفل
Lebanon 24
الرياضة المنتظمة.. علاج للاكتئاب والقلق لدى الطفل
02:43 | 2025-07-05
05/07/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
Lebanon 24
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
02:35 | 2025-07-05
05/07/2025 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
00:29 | 2025-07-05
05/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الثوم وأهميته لصحة الإنسان
Lebanon 24
الثوم وأهميته لصحة الإنسان
23:00 | 2025-07-04
04/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:47 | 2025-07-05
خيارات غذائية لصحة أفضل.. ركزوا عليها
02:43 | 2025-07-05
الرياضة المنتظمة.. علاج للاكتئاب والقلق لدى الطفل
02:35 | 2025-07-05
هل من صلة بين صحة القلب وسكري الحمل؟ دراسة جديدة تجيب
00:29 | 2025-07-05
حظر الهواتف الذكية في المدارس يحسن من التركيز.. دراسة تكشف التفاصيل
23:00 | 2025-07-04
الثوم وأهميته لصحة الإنسان
15:00 | 2025-07-04
لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24