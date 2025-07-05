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صحة

نصائح للحامل.. كيف تمرّين بتجربة حمل صحية وسعيدة؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 23:00
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فترة الحمل تُعد من أجمل وأهم المراحل في حياة المرأة، لكنها أيضًا مرحلة حساسة تتطلب عناية خاصة واهتمامًا بصحة الأم والجنين. ومع التغيرات الجسدية والنفسية التي تمر بها الحامل، يصبح من الضروري اتباع نمط حياة صحي ومتوازن لضمان حمل آمن وتطور سليم للجنين. في هذا الموضوع، نستعرض مجموعة من النصائح الأساسية التي تساعد الحامل على العناية بنفسها وتجاوز هذه المرحلة بأفضل شكل ممكن.
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1. التغذية السليمة

الغذاء الصحي هو أساس الحمل الآمن. على الحامل تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك، الحديد، الكالسيوم، والزنك. يُنصح بالإكثار من الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، وتجنّب الأطعمة المصنعة والمقلية. كما يُفضل تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم لتقليل الغثيان وتحسين الهضم.

2. المتابعة الطبية المنتظمة

زيارة الطبيب بانتظام أمر ضروري لمتابعة نمو الجنين والتأكد من سلامة الحمل. يتم خلال الزيارات قياس ضغط الدم، ومراقبة الوزن، وفحص مستوى السكر، إلى جانب إجراء الفحوصات بالموجات فوق الصوتية للاطمئنان على تطور الجنين.


3. الراحة والنوم الجيد

الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد الجسم على التجدد وتقوية المناعة. تُنصح الحامل بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، ويفضّل النوم على الجانب الأيسر لأنه يحسّن تدفق الدم إلى المشيمة والجنين.

4. النشاط البدني المعتدل

الرياضة الخفيفة تساعد في تحسين المزاج والدورة الدموية وتقوية العضلات. يمكن للحامل ممارسة المشي، أو تمارين التنفس، أو اليوغا الخاصة بالحمل. لكن يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي نشاط بدني، خاصة في حال وجود مضاعفات صحية.


5. شرب الماء بكميات كافية

الماء ضروري لترطيب الجسم، وتكوين السائل الأمينوسي حول الجنين، ولتجنّب مشاكل مثل الإمساك والتهابات المسالك البولية. يُنصح بشرب 8–10 أكواب من الماء يوميًا على الأقل.

6. العناية بالحالة النفسية

التغيرات الهرمونية قد تؤدي إلى تقلبات مزاجية أو شعور بالقلق. من المهم أن تهتم الحامل بصحتها النفسية، وتحيط نفسها بدعم من العائلة والأصدقاء، ويمكنها ممارسة التأمل أو الاسترخاء أو التحدث إلى مختص نفسي عند الحاجة.
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صحة

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