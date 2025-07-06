ليس فقط للسلطة... تعرف على فوائد الخيار الصحية والجمالية

يُعد الخيار من أكثر الأطعمة فائدة في فصل الصيف، بفضل احتوائه على نسبة ماء تتجاوز 95%، مما يجعله مثالياً لترطيب الجسم ودعم الصحة العامة.
ووفق تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن تناول الخيار بانتظام يعود بفوائد متعددة على الجسم، أبرزها:
فوائد الخيار الصحية والجمالية:
1. ترطيب فوري للجسم:
يساعد على الحفاظ على توازن السوائل، خاصة في الطقس الحار أو أثناء التمارين.
2. دعم العظام:
يحتوي على فيتامين K والسيليكا، وهما عنصران مهمان لامتصاص الكالسيوم وتقوية المفاصل.
3. تحسين الهضم:
قشر الخيار غني بالألياف، ويساعد الماء الموجود فيه على تليين الفضلات وتسهيل حركتها.
4. التحكم بالوزن:
قليل السعرات (16 سعرة للكوب) ويمنح إحساساً بالشبع بفضل الألياف والماء.
5. تعزيز صحة القلب:
يحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن الصوديوم ويخفض ضغط الدم
، بالإضافة إلى دوره في خفض الكوليسترول
.
6. نضارة البشرة:
يرطب البشرة من الداخل، ويعزز الكولاجين بفضل السيليكا، كما تحارب مضادات الأكسدة فيه علامات التقدّم في السن.
7. تنظيم سكر الدم:
منخفض الكربوهيدرات ويحتوي على مركبات تحسّن استجابة الجسم للأنسولين.
8. مضاد للالتهابات:
تناوله بانتظام يساعد على تقليل التورّم وتهدئة الالتهاب المزمن.