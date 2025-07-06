ليس فقط للسلطة... تعرف على فوائد الخيار الصحية والجمالية

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يُعد الخيار من أكثر الأطعمة فائدة في فصل الصيف، بفضل احتوائه على نسبة ماء تتجاوز 95%، مما يجعله مثالياً لترطيب الجسم ودعم الصحة العامة.ووفق تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن تناول الخيار بانتظام يعود بفوائد متعددة على الجسم، أبرزها:1. ترطيب فوري للجسم:يساعد على الحفاظ على توازن السوائل، خاصة في الطقس الحار أو أثناء التمارين.2. دعم العظام:يحتوي على فيتامين K والسيليكا، وهما عنصران مهمان لامتصاص الكالسيوم وتقوية المفاصل.3. تحسين الهضم:قشر الخيار غني بالألياف، ويساعد الماء الموجود فيه على تليين الفضلات وتسهيل حركتها.4. التحكم بالوزن:قليل السعرات (16 سعرة للكوب) ويمنح إحساساً بالشبع بفضل الألياف والماء.5. تعزيز صحة القلب:يحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن الصوديوم ويخفض ضغط ، بالإضافة إلى دوره في خفض .6. نضارة البشرة:يرطب البشرة من الداخل، ويعزز الكولاجين بفضل السيليكا، كما تحارب مضادات الأكسدة فيه علامات التقدّم في السن.7. تنظيم سكر الدم:منخفض الكربوهيدرات ويحتوي على مركبات تحسّن استجابة الجسم للأنسولين.8. مضاد للالتهابات:تناوله بانتظام يساعد على تقليل التورّم وتهدئة الالتهاب المزمن.