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صحة

ليس فقط للسلطة... تعرف على فوائد الخيار الصحية والجمالية

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:00
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يُعد الخيار من أكثر الأطعمة فائدة في فصل الصيف، بفضل احتوائه على نسبة ماء تتجاوز 95%، مما يجعله مثالياً لترطيب الجسم ودعم الصحة العامة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإن تناول الخيار بانتظام يعود بفوائد متعددة على الجسم، أبرزها:
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فوائد الخيار الصحية والجمالية:

1. ترطيب فوري للجسم:
يساعد على الحفاظ على توازن السوائل، خاصة في الطقس الحار أو أثناء التمارين.


2. دعم العظام:
يحتوي على فيتامين K والسيليكا، وهما عنصران مهمان لامتصاص الكالسيوم وتقوية المفاصل.


3. تحسين الهضم:
قشر الخيار غني بالألياف، ويساعد الماء الموجود فيه على تليين الفضلات وتسهيل حركتها.


4. التحكم بالوزن:
قليل السعرات (16 سعرة للكوب) ويمنح إحساساً بالشبع بفضل الألياف والماء.


5. تعزيز صحة القلب:
يحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن الصوديوم ويخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى دوره في خفض الكوليسترول.


6. نضارة البشرة:
يرطب البشرة من الداخل، ويعزز الكولاجين بفضل السيليكا، كما تحارب مضادات الأكسدة فيه علامات التقدّم في السن.


7. تنظيم سكر الدم:
منخفض الكربوهيدرات ويحتوي على مركبات تحسّن استجابة الجسم للأنسولين.


8. مضاد للالتهابات:
تناوله بانتظام يساعد على تقليل التورّم وتهدئة الالتهاب المزمن.
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