نصائح لتخفيف الآثار السلبية لشواء اللحوم... لا تهملوها

لا يدرك كثيرون أن شواء اللحوم على نار عالية، أو على لهب مكشوف، يمكن أن يُنتج مركبات مسببة للسرطان، لكن لا يعني هذا التخلي عن المأكولات المشوية، بل اتخاذ إجراءات تحد من مخاطرها.



ويقول الدكتور دانيال لاندو، المتخصص في الأورام في ، إن شواء اللحوم على درجة حرارة عالية قد يُكون مواد مسرطنة.ويوضح "يُنتج شواء اللحوم نوعين من المواد المسرطنة تحديداً الأمينات الحلقية غير المتجانسة، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات".

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ووفق "فري ويل هيلث"، ورغم غياب دليل مباشر يربط اللحوم المشوية بالسرطان لدى البشر، تُظهر الدراسات أن مركبات الهيدروكربونات الحلقية متعددة الحلقات، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات يمكن أن تُلحق الضرر بالحمض ، بطرق قد تؤدي إلى السرطان. ولذلك يحث الخبراء على الحذر عند الشواء المتكرر.



6 نصائح لتقليل المخاطر

تتبيل اللحم



يمكن أن يساعد تتبيل اللحم لمدة 30 دقيقة فقط في تقليل تكوين مركبات الهيدروكربونات الحلقية متعددة الحلقات.



تقليب اللحم باستمرار



يساعد تقليب اللحم بشكل متكرر على طهيه بالتساوي مع الحد من احتراقه.



تجنب اللهب المباشر



الشواء غير المباشر أو طهي اللحوم مسبقاً في الفرن قبل الانتهاء من شوائها.

احتراق اللحوم



يمكن أن تساعد إزالة أجزاء اللحم المتفحمة، وتجنب المرق المصنوع من بقايا اللحم في تقليل التعرض للمواد المسرطنة.



دهون أقل



اللحوم الأقل دهوناً، مثل الدجاج، المطبوخة على درجات حرارة منخفضة أو ثابتة، تُعدّ نظرياً أكثر صحة من اللحوم الحمراء المطبوخة على درجات حرارة أعلى. كما أن قطع اللحم الأقل دهوناً تقلل من تراكم الدهون واشتعال اللهب.



أطعمة أخرى



تتكون الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ومركبات الهيدروكلوريد الحلقية في لحوم العضلات، وليس في الخضراوات أو البروتينات مثل التوفو والجب. لذا ينصح بشواء خضروات أكثر ولحوم أقل.