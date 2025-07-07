30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل تُسرّع موجات الحرّ عملية الشيخوخة؟
Lebanon 24
07-07-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت نتائج دراسة ألمانية، نُشرت عام 2023 في دورية
environment international
، إلى أن ارتفاع درجات حرارة الهواء يرتبط بشيخوخة أسرع على المستوى الخلايا. وكشفت الدراسة أن التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة مرتفعة يمكن أن يجعل الجسم يشيخ أسرع من عمره
الزمني
، وهي ظاهرة تُعرف باسم "تسارع العمر فوق الجيني".
Advertisement
ويقيس العلماء هذه العملية باستخدام الساعات فوق الجينية، التي تُحلل العلامات الكيميائية التي تُسمى "مثيلة
الحمض النووي
"، والتي تُشغّل الجينات وتُعطّلها. وتوصلت الدراسة إلى أنه في المناطق التي يكون فيها متوسط درجة الحرارة السنوية أعلى بدرجة مئوية واحدة، يميل الناس إلى إظهار علامات شيخوخة مُتسارعة على المستوى الخلوي.
وعندما يتحدث العلماء عن العمر فوق الجيني، فإنهم يقيسون عمر الجسم على مستوى الخلايا، والذي يمكن أن يختلف عن العمر الفعلي بالسنوات.
ويعتمد هذا على تغيرات في الحمض
النووي
تُسمى "العلامات فوق الجينية"، وهي العلامات الكيميائية التي تُشغّل الجينات أو تُعطّلها.
وتؤثر البيئة ونمط الحياة والتوتر على هذه العلامات. ومع تقدم الشخص في العمر، يتغير نمط هذه العلامات الكيميائية، ويستخدم العلماء هذه المعلومات لإنشاء ساعة فوق جينية، وهي أداة لتقدير العمر البيولوجي.
وتتحكم الجينات المتأثرة بهذه التغيرات في العديد من الوظائف الحيوية، مثل إصلاح الخلايا والأنسجة والحماية من السموم. وعند تفعيل الجينات الخاطئة أو تعطيلها، يمكن أن يُصعّب ذلك على الجسم إصلاح نفسه، أو مكافحة الأمراض، أو التعافي من الإجهاد.
وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التغيرات الخفية إلى ظهور علامات خارجية للشيخوخة، مثل ضعف العظام أو بطء الشفاء.
يكتشف العلماء الآن أيضًا الآليات البيولوجية التي تُساهم في الشيخوخة المبكرة. وصرحت وينلي ني، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في "كلية هرفارد للصحة العامة"، والباحثة الرئيسية للدراسة
الألمانية
، بأن التعرض للحرارة يمكن أن يُحدث تغييرات في مثيلة الحمض النووي DNA، وهي عملية بيولوجية تؤثر على التعبير الجيني ووظائف الخلايا. وأوضحت أن هذه الآلية "يمكن أن تُحفز عمليات بيولوجية ضارة وتُسرّع الشيخوخة".
وأضافت ني أنه "يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة أيضًا إلى الإجهاد التأكسدي، مما يُسبب تلفًا في الحمض النووي، والذي يمكن أن يُغير أنماط مثيلة الحمض النووي ويؤثر على الشيخوخة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
دراسة: الكوابيس المتكررة تسرّع الشيخوخة وتزيد خطر الوفاة المبكرة
Lebanon 24
دراسة: الكوابيس المتكررة تسرّع الشيخوخة وتزيد خطر الوفاة المبكرة
07/07/2025 12:29:16
07/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
3 مشروبات تسرع من شيخوخة وجفاف البشرة.. هل تشربينها؟
Lebanon 24
3 مشروبات تسرع من شيخوخة وجفاف البشرة.. هل تشربينها؟
07/07/2025 12:29:16
07/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير طبي.. الماء البارد في موجات الحر مضرّ
Lebanon 24
تحذير طبي.. الماء البارد في موجات الحر مضرّ
07/07/2025 12:29:16
07/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شخصين في فرنسا بسبب أمراض مرتبطة بموجهة الحر
Lebanon 24
وفاة شخصين في فرنسا بسبب أمراض مرتبطة بموجهة الحر
07/07/2025 12:29:16
07/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال 30 يومًا.. 6 أطعمة هندية تُعزز قوة العظام
Lebanon 24
خلال 30 يومًا.. 6 أطعمة هندية تُعزز قوة العظام
04:51 | 2025-07-07
07/07/2025 04:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة أسنان تحذر: لا تتجاهلوا هذه العلامة بعد التنظيف
Lebanon 24
طبيبة أسنان تحذر: لا تتجاهلوا هذه العلامة بعد التنظيف
03:50 | 2025-07-07
07/07/2025 03:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
السبانخ.. كنز أخضر لصحة العين والعظام والقلب
Lebanon 24
السبانخ.. كنز أخضر لصحة العين والعظام والقلب
03:23 | 2025-07-07
07/07/2025 03:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض مبكرة لتشحم القلب.. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض مبكرة لتشحم القلب.. ما هي؟
00:28 | 2025-07-07
07/07/2025 12:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح لتخفيف الآثار السلبية لشواء اللحوم... لا تهملوها
Lebanon 24
نصائح لتخفيف الآثار السلبية لشواء اللحوم... لا تهملوها
23:00 | 2025-07-06
06/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
09:00 | 2025-07-06
06/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:51 | 2025-07-07
خلال 30 يومًا.. 6 أطعمة هندية تُعزز قوة العظام
03:50 | 2025-07-07
طبيبة أسنان تحذر: لا تتجاهلوا هذه العلامة بعد التنظيف
03:23 | 2025-07-07
السبانخ.. كنز أخضر لصحة العين والعظام والقلب
00:28 | 2025-07-07
أعراض مبكرة لتشحم القلب.. ما هي؟
23:00 | 2025-07-06
نصائح لتخفيف الآثار السلبية لشواء اللحوم... لا تهملوها
15:23 | 2025-07-06
تأثير صحي كبير.. كم بيضة يجب أن تتناول يوميا؟
فيديو
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
07/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
07/07/2025 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24