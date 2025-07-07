لماذا يُنصح بتناول العدس بانتظام؟ إليك الفوائد

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يُعدّ العدس من أقدم البقوليات التي عرفها الإنسان، وقد استُهلك منذ آلاف السنين في مختلف الثقافات حول العالم، وهو عنصر أساسي في العديد من الأطباق التقليدية. لا يُميّز العدس فقط بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، بل أيضًا بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.1. غني بالبروتين النباتيالعدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لمن يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم. تناول العدس يساهم في بناء العضلات وتجديد الخلايا، ويدعم وظائف الجسم الحيوية.2. يساعد على تنظيم مستوى السكر فيبفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، يُبطئ العدس من امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على الحفاظ على مستويات مستقرة من الجلوكوز، وهو أمر مفيد لمرضى .3. يدعم صحة القلبالعدس يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهي عناصر تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية. كما تساعد الألياف الغذائية في تقليل نسبة الضار في الجسم.4. يعزز الشعور بالشبع ويساعد على الوزنتناول العدس يُعطي شعورًا بالامتلاء لفترة أطول بفضل محتواه من البروتين والألياف، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، وبالتالي يساهم في الحفاظ على وزن صحي.5. مفيد لصحة الجهاز الهضميالألياف الموجودة في العدس تُعزّز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، مما يحافظ على صحة القولون والجهاز الهضمي .6. مصدر غني بالفيتامينات والمعادنيحتوي العدس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، فيتامين B6، وحمض الفوليك، وهي ضرورية لإنتاج الطاقة، وتقوية الجهاز المناعي، والوقاية من فقر الدم.