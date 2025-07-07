Advertisement

صحة

لماذا يُنصح بتناول العدس بانتظام؟ إليك الفوائد

Lebanon 24
07-07-2025 | 06:31
A-
A+

Doc-P-1387951-638874920160800032.jpg
Doc-P-1387951-638874920160800032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعدّ العدس من أقدم البقوليات التي عرفها الإنسان، وقد استُهلك منذ آلاف السنين في مختلف الثقافات حول العالم، وهو عنصر أساسي في العديد من الأطباق التقليدية. لا يُميّز العدس فقط بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، بل أيضًا بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.
Advertisement

1. غني بالبروتين النباتي

العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لمن يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم. تناول العدس يساهم في بناء العضلات وتجديد الخلايا، ويدعم وظائف الجسم الحيوية.

2. يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، يُبطئ العدس من امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على الحفاظ على مستويات مستقرة من الجلوكوز، وهو أمر مفيد لمرضى السكري.

3. يدعم صحة القلب

العدس يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهي عناصر تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية. كما تساعد الألياف الغذائية في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

4. يعزز الشعور بالشبع ويساعد على التحكم في الوزن

تناول العدس يُعطي شعورًا بالامتلاء لفترة أطول بفضل محتواه من البروتين والألياف، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، وبالتالي يساهم في الحفاظ على وزن صحي.

5. مفيد لصحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في العدس تُعزّز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، مما يحافظ على صحة القولون والجهاز الهضمي بشكل عام.

6. مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي العدس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، فيتامين B6، وحمض الفوليك، وهي ضرورية لإنتاج الطاقة، وتقوية الجهاز المناعي، والوقاية من فقر الدم.
مواضيع ذات صلة
لماذا ينصح الخبراء بتناول الأفوكادو؟ إليك الأسباب
lebanon 24
07/07/2025 19:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُنصح الحامل بتكثيف المشي؟ إليكِ الفوائد
lebanon 24
07/07/2025 19:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب ينصح الأطباء بتناول زيت الزيتون يومياً
lebanon 24
07/07/2025 19:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن تضيف الفجل إلى نظامك الغذائي؟ إليك أبرز فوائده
lebanon 24
07/07/2025 19:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:40 | 2025-07-07
07:30 | 2025-07-07
04:51 | 2025-07-07
03:50 | 2025-07-07
03:30 | 2025-07-07
03:23 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24