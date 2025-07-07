Advertisement

صحة

كوكتيل الكورتيزول: مشروب "سحري" أم وهم من تيك توك؟

Lebanon 24
07-07-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1388093-638875121065988848.jpg
Doc-P-1388093-638875121065988848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينتشر منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا تيك توك، ما يُعرف بـ"كوكتيل الكورتيزول"، وهو مشروب منزلي يُروّج له على أنه وسيلة طبيعية لمحاربة التوتر، وزيادة الطاقة، والمساعدة في خسارة الوزن.
Advertisement

لكن رغم الحماس الشعبي حول فعاليته، حذّر عدد من الأطباء وخبراء التغذية من المبالغة في التوقعات. يُطلق على هذا الخليط أحيانًا اسم "كوكتيل الغدة الكظرية"، ويتكون من ماء جوز الهند، عصير برتقال أو ليمون، رشّة ملح، وأحيانًا يُضاف إليه مسحوق الماغنيسيوم أو بودرة التارتار. الهدف المعلن منه هو دعم وظيفة الغدد الكظرية، المسؤولة عن إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط باستجابة الجسم للتوتر.

المقاطع المنتشرة تُظهر مستخدمين يروون تجارب شخصية ويؤكدون شعورهم بالتحسّن بعد تناوله، سواء من ناحية تخفيف القلق أو فقدان الشهية وحتى خسارة الوزن.

غير أن أخصائية التغذية سامانثا كاسِتي أكدت في تقرير لمجلة Prevention أن هذه الفوائد قد تكون مبالغًا فيها، موضحة أن مكونات مثل الماغنيسيوم قد تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وأن ماء جوز الهند يُرطّب الجسم ويعزز توازن الإلكتروليتات، لكن لا يوجد دليل على أن هذا المشروب قادر بمفرده على خفض مستويات الكورتيزول بشكل فعلي.

من جهته، رأى الطبيب مير علي، مدير مركز جراحة إنقاص الوزن في كاليفورنيا، أن الكوكتيل قد يساعد بعض الأشخاص على تقليل شهيتهم للطعام، لكنه شدد على أن خسارة الوزن تحتاج إلى نظام غذائي متكامل، وليس مجرد مشروب واحد.

أما خبيرة التغذية جولي أبتون، فرأت أن الادعاءات حول فعالية هذا الكوكتيل تفتقر إلى أدلة علمية قوية، لافتة إلى غياب الدراسات السريرية التي تؤكد تأثير مكوناته في خفض الكورتيزول.

وبين الحماس على تيك توك والتحفظ العلمي، يبقى "كوكتيل الكورتيزول" ترندًا غذائيًا جديدًا قد يمنح شعورًا مؤقتًا بالتحسن، لكنه لا يغني عن استشارة المتخصصين واتباع أنماط حياة صحية متوازنة.
مواضيع ذات صلة
"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل
lebanon 24
08/07/2025 01:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
للمراهقين.. مزايا جديدة من "تيك توك"!
lebanon 24
08/07/2025 01:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون
lebanon 24
08/07/2025 01:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأعلن خلال أسبوعين عن مشترين لتطبيق "تيك توك" وهم أشخاص أثرياء جدا
lebanon 24
08/07/2025 01:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-07-07
10:40 | 2025-07-07
07:30 | 2025-07-07
06:31 | 2025-07-07
04:51 | 2025-07-07
03:50 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24